Zaterdagteam FC Bergen uit de competitie gehaald

Aan het begin van het seizoen stond Wally Ista nog aan het roer bij het eerste elftal van de zaterdagtak van de club uit Bergen op Zoom. Na de winterstop viel het elftal uit elkaar en dat had volgens Wilting verschillende redenen. ,,Spelers kampten met blessures en motivatieproblemen. De resultaten vielen tegen en de spelersgroep had het vertrouwen in de trainer opgezegd. Ook Wally vond het natuurlijk erg jammer, maar het bestuur kon niet anders. Na het vertrek van Ista hadden we nog maar elf selectiespelers en dat werkte gewoon niet’’, zegt een teleurgestelde Wilting.

Geen doorstroming

Wilting, die al jaren als vrijwilliger werkt bij FC Bergen, fungeerde ook als trainer van de A1 van de club. Volgens hem was er te weinig doorstroming vanuit de jeugd om de zaterdag 1 te redden. ,,Ik had zeven spelers op het oog die ik wilde laten doorstromen. Uiteindelijk werden het er drie. Spelers van lagere seniorenelftallen oproepen had ook geen zin. Het was niet haalbaar om dit elftal in stand te houden en daar baal ik erg van’’, vervolgt Wilting.

Doorstart