Zaterdagtak Halsteren zorgt voor bekerstunt tegen Baronie; doelman Sebregts blinkt uit

Halsteren wint derby tegen Baronie, RBC deelt tik uit aan Gastel

1 maart In de strijd bovenin de hoofdklasse heeft Halsteren goede zaken gedaan. Thuis werd concurrent Baronie op afstand gehouden: 1-0. In de titelstrijd in zondag 3A nam RBC de leiding over van Gastel. Dit en meer in ons overzicht.