Zaterdagtak Halsteren op recordjacht, Baronie smacht naar zege buitenshuis

Feest was er in Oirschot voor Dosko. Lange tijd wachtte de club op een overwinning buiten het eigen sportpark Meilust. In Oost-Brabant wisten de Bergenaren met een comfortabele 0-2 te winnen bij Oirschot Vooruit, de eerste uitzege sinds 15 januari.

Doordat Kruisland niet wist te winnen bij hekkensluiter MOC'17 (3-2 verlies, red.), neemt de ploeg van trainer Natalino Storelli de reeks van Dosko over. Vijf minuten voor het einde stond Kruisland nog op voorsprong en leek het voor het eerst na tien uitwedstrijden weer eens te winnen.

Op 17 december krijgt Storelli de kans om nog voor de jaarwisseling afscheid te nemen van deze negatieve reeks. Er moet dan wel gewonnen worden bij Zundert, dat dit seizoen nog geen thuiswedstrijd verloor.

Goals

Op sportpark De Beek in Halsteren regent het doelpunten dit seizoen. Niet bij het zondagteam dat uitkomt in de Hoofdklasse, maar het zaterdagteam uit de Vierde Klasse B. Tegen een pover Wolfaartsdijk won het team van Remco van Haaren met 12-1, waarmee het doelpuntentotaal nu op 77 staat.

Daarmee is Halsteren het best scorende eerste elftal van Nederland. Met 7,7 doelpunten per wedstrijd scoort het meer dan alle andere teams. Afgelopen weekend was de 12-1 zege genoeg om het stokje weer over te nemen van Wateringse Veld-GONA uit Den Haag, dat tot nu toe 71 doelpunten wist te scoren.

Baronie

Het wedstrijdschema zorgt ervoor dat Baronie al minstens één negatieve reeks meeneemt naar het volgende kalenderjaar. De ploeg van Jurriaan van Poelje zit al acht uitwedstrijden zonder overwinning. Uit bij het Zeeuwse GOES werd er op 30 april van dit jaar voor het laatst buiten Sportpark de Blauwe Kei een driepunter behaald.

Zondag ontvangt Baronie GOES in Breda, gevolgd door een thuiswedstrijd tegen IFC uit Hendrik-Ido-Ambacht. Pas op 21 januari 2018 krijgt Baronie de kans om deze negatieve reeks te beëindigen. Dat moet gebeuren in en tegen Vlissingen.

De nul

Vorige week kon Right Oh-goalie Jimmy van den Kieboom een bijzondere reeks bekronen. Met 353 minuten zonder tegendoelpunt hoefde hij tegen het laaggeklasseerde Boeimeer slechts tien minuten zijn doel schoon te houden om de reeks van TSC-keeper Yannick Millenaar te doorbreken.

Dit gebeurde, maar na 21 minuten had Van den Kieboom geen antwoord op de inzet van Jordy Methorst. Daarmee staat de nieuwe te breken reeks op 374 minuten.