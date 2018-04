Zaterdagtak Halsteren kroont zich tot eerste kampioen van West-Brabant

Boushaba geniet eindelijk weer: 'Fit op een veld staan, man, dat gevoel is onbe­schrijf­lijk'

10:00 Het leek een sprong in het diepe en dat was het ook. Chafik Boushaba verruilde hoofdklasser Halsteren voor het hier onbekende Brasschaat, een bescheiden club in de tweede provinciale onder de rook van Antwerpen. ,,Ik wilde weer spelen. Dat was de belangrijkste drijfveer. En ook de randzaken waren goed geregeld.''