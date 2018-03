Zaterdagtak Dosko wint, eretreffer Van Hooijdonk tegen ONI

zaterdag 4CRFC tegen The Gunners was geen reclame voor het amateurvoetbal. Slecht veldspel, opstootjes en rode kaarten, maar geen doelpunten: 0-0. Daar was The Gunners het meest gelukkig mee. Oosterhout zag ook rood en zit al dun in de spelers, dat brak ze op tegen DOSKO. ONI deed wat het moest doen, winnen van Beek Vooruit.