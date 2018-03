Zaterdagtak Alliance wint derby, eretreffer Van Hooijdonk tegen ONI

DOSKO – Oosterhout 4-3 (3-2). 0-1 Thom van Hoof, 1-1 Hatim Amezian, 2-1 Achraf Laabich, 2-2 Quincy Brakkee, 3-2 Sinan Yildiz, 4-2 Stephan de Leeuw, 4-3 Stefan Kok. Dosko behaalde in een spannend duel een fraaie 4-3 zege op Oosterhout. Dosko-trainer Ahmed Arslan noemt het een open wedstrijd, maar vindt wel dat zijn ploeg verdiend heeft gewonnen. ,,Wij waren beter en kregen de meeste kansen, maar we hebben er veel gemist’’, aldus Arslan.

Alliance – DVO ’60 4-1 (3-0) – 1-0 Ivo Vergouwen, 2-0 Joey Rietdijk, 3-0 Hans Rops, 3-1 Niels Verburg, 4-1 Jeffrey Wouters.

Alliance voltrok in de eerste tien minuten het vonnis over plaatsgenoot DVO ’60. Ivo Vergouwen, Joey Rietdijk en Hans Rops zorgden voor een 3-0 voorsprong. DVO- trainer Tonnie Coenen: ,,Toen werden we pas wakker, maar was het natuurlijk te laat. De eerste helft ging hierna gelijk op. Kort na rust scoorden we nog, maar het lukte niet meer om de achterstand weg te werken en Alliance kon zelfs uitlopen naar 4-1.’’