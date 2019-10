Zaterdagelftal Baronie boekt eerste overwinning, Dosko en Internos halen einde wedstrijd niet

zaterdag 4CIn een doelpuntrijke wedstrijd versloeg Baronie The Gunners (5-4). De jeugdigheid van Baronie werd net niet afgestraft door The Gunners dat niet goed aan de wedstrijd begon, maar in de tweede helft beter voor de dag kwam. In Bergen op Zoom eindigde het duel tussen het zaterdagelftal van Dosko en Internos al na zeventig minuten. De thuisploeg had op het moment van affluiten al vier rode kaarten.

Baronie zat. - The Gunners 5-4 (4-1). 1-0 en 2-0 Benjamin Kadic, 2-1 Patrick van der Pluym, 3-1 Kevin van de Luitgaarden, 4-1 Boris Fuchs, 4-2 Nick Collins, 5-2 Yassin Bitchou, 5-3 Tommy Mol, 5-4 Daniel Zwanenburg.

Baronie en The Gunners maakten er een doelpuntenfestijn van. De eerste helft domineerde Baronie. The Gunners had geen antwoord op de snelle balcirculatie van de Baronnen. Na de pauze was het een andere wedstrijd. The Gunners jaagde Baronie af en gaf veel druk naar voren.

Er werden kansen gecreëerd, maar niet benut. In een open wedstrijd verzuimde Baronie de vele counters doeltreffend af te ronden, daardoor hield The Gunners hoop. Uiteindelijk vielen de doelpunten van The Gunners te laat, na de 5-4 werd direct afgefloten. Baronie kon opgelucht ademhalen.

Boeimeer - VVC’68 3-4 (2-2). 0-1 Ricky Willigers, 1-1 Danny Ummels (pen.), 1-2 Jeroen Augustijn, 2-2 Rick Dielemans, 2-3 Augustijn (pen.), 3-3 Ummels, 3-4 Wouter Merkx.

Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns baalde ontzettend van de nederlaag, maar was tevreden over het spel: “Ik moet mijn jongens een groot compliment geven, we deden wat we konden en bleven in een goed resultaat geloven.” VVC'68-trainer Marco Ernest sprak over ‘een lastige uitwedstrijd’. “Het was een zwaarbevochten overwinning. De 3-4 van centrale verdediger Wouter Merkx was een juweeltje”.

Vrederust – DVO’60 1-1 (1-0). 1-0 Yorick Raaijmakers, 1-1 Matthijs van Noordenne.

“Voor rust verzuimden we de kansen af te maken, na rust was het heel rommelig en matig,” aldus assistent-trainer Stefan van den Boom van Vrederust. Collega Wouter van de Vendel vond de eindstand eveneens terecht; “Op een erbarmelijk veld kregen we net voor de 1-0 via Rody van den Bergh een enorme kans, maar pas na de 1-1 werden wij wat sterker dan Vrederust”.

Alliance – DHV 3-2 (1-1) 0-1 Edgar van der Giesen, 1-1 Bram van den Bemt, 2-1 Ruben Brugmans, 2-2 Edgar van der Giesen, 3-2 Brugmans.

“Een heel povere wedstrijd van onze kant, waarin we lange tijd op achtervolgen waren aangewezen. De 3-2 was randje buitenspel,” aldus Erik van der Giesen van DHV. Voor de thuisclub was het de eerste zege.

Dosko zat. – Internos gestaakt bij 0-4 (0-3) 0-1 en 0-2 Kjell van Toledo, 0-3 Danny Poppelaars, 0-4 Jaye Musters (pen.).

Het duel werd in de 70ste minuut gestaakt. Het was Dosko-trainer Ahmed Arslan na afloop echter niet helemaal duidelijk waarom. “We kregen een vierde rode kaart waarna de scheidsrechter het duel staakte. Jammer dat het zo liep, het was in mijn ogen een sportieve wedstrijd waarin wij helaas wel heel makkelijk kaarten kregen", aldus Arslan. Internos-trainer Erik Nijssen baalde eveneens van het staken, maar om een andere reden. “We hadden tegen zeven spelers aan het doelsaldo kunnen werken. Maar verder was het geen leuke middag, met een wedstrijd waarin de scheidsrechter in mijn ogen prima en consequent floot”.