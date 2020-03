Yvan Nkundumugisha: ‘Voetbal heeft mij geholpen om me hier thuis te voelen’

,,Ik ben opgegroeid in Burundi, Afrika. Daar heb ik de eerste twaalf jaar van mijn leven gewoond. Mijn jeugd was prima, voor het grootste deel. Ik zat gewoon op school, had vriendjes en was altijd buiten. Ik zat op basketbal, voetballen deed ik op straat met jongens uit de buurt. Maar het leven daar was onstabiel. Als je thuis kwam, hoorde je dat er dingen niet klopten in het land. Dat mensen voor niks werden opgepakt. We konden niet blijven, er zat en zit nog altijd een dictator. Dus toen zijn we naar Nederland verhuisd: mijn moeder, mijn broer, zus, zusje en ik. Mijn vader overleed toen ik negen was.”