Yoeri Rombouts wint het Zilveren Schoen-klassement: ‘Scoren verleer ik niet’

,,Scoren verleer ik niet, dat doe ik het een na het andere jaar’', zegt Kruisland-spits Yoeri Rombouts vol zelfvertrouwen. Om toe te voegen: ,,Maar zonder mijn teamgenoten kan ik het niet. Ik vind dit geen individuele prijs, maar een teamprestatie.’'

Quote Wie weet keer ik nog eens terug bij Kruisland. Ik heb die club echt in mijn hart gesloten Yoeri Rombouts

Rombouts voelde zich vanaf dag één thuis in Kruisland. ,,Ik ga van jongs af aan al om met mensen van allerlei verschillende culturen. Daar hou ik van, ik vind die diversiteit leuk. Die kwam ik ook tegen in de kleedkamer van Kruisland. Daarnaast was de band met de staf heel goed, je kon altijd bij hen terecht, ook als er privé iets speelde. Zo ontstaat een familie.’'

Hij verlaat die familie echter al na één seizoen, vanwege privéomstandigheden wil de Rotterdammer dichter bij huis voetballen. ,,Wie weet keer ik nog eens terug bij Kruisland. Ik heb die club echt in mijn hart gesloten.’’

Prikkelend

Zoals hij zich thuis voelde in zijn team, zo gold dat niet voor de regio. ,,Je speelt in Brabant tegen wel erg veel boerenclubs, met geen etnische diversiteit. Dat zag je ook in het spel: weinig spektakel. Ze voetballen hier wat verdedigender dan ik gewend was.’’ Het was voor hem fijn om in de eerste seizoenshelft nog onbekend te zijn. ,,Daardoor kreeg ik meer ruimte. Na de winterstop veranderde dat, toen zette iedere tegenstander twee of drie man in mijn nek. Maar dat vind ik ook wel weer prikkelend. Het daagt me uit.’’

Quote Wij hebben onze voeten laten spreken Yoeri Rombouts

Zijn mooiste moment van het seizoen? De nacompetitiefinale. Kruisland versloeg DAW Schaijk met 3-0, Rombouts tekende voor de eerste twee doelpunten. ,,Dit was historisch, we hebben geschiedenis geschreven. We ontvingen zelfs een brief van de burgemeester, die ons feliciteerde. Het was voor ons een seizoen met ups en downs. Een paar sterkhouders zijn gedurende het seizoen gestopt, we hebben wat blessures gehad en daardoor verdween het kampioenschap uit zicht. In de laatste fase was bijna iedereen fit en begon het weer te lopen. In de nacompetitie hadden we zoveel vertrouwen in onszelf, dat die drie wedstrijden als een feest voelden.’’

Quote Toen riepen ze: ‘Hey kale, je bakt er niks van.’ Vervolgens schoot ik hem uit de draai via de binnenkant van de paal binnen Yoeri Rombouts

Het feest na afloop zal hij niet snel vergeten. ,,Eerst in de bus, daarna bij Kruisland nog even in de kantine, vervolgens in Roosendaal en afsluitend in de stad in Breda.’’ Hij merkte gedurende het seizoen dat veel tegenstanders een mening hebben over Kruisland. ,,Maar wij hebben onze voeten laten spreken.’’

Provoceren

Het is voor Rombouts niet makkelijk om uit de vele tientallen doelpunten zijn favoriet te pikken. Die in de nacompetitiefinale ligt voor de hand. ,,Het publiek liep me nog te provoceren. Mijn eerste twee aannames waren niet goed. Toen riepen ze: ‘Hey kale, je bakt er niks van.’ Vervolgens schoot ik hem uit de draai via de binnenkant van de paal binnen en kon ik het niet laten om toch even mijn vingertje voor mijn mond te leggen, terwijl ik langs hen liep.’’

Maar de mooiste vond hij een schot van net over de middellijn bij Uno Animo. ,,Hun fans waren ook veel met mij bezig en de grensrechter vlagde mij twee keer onterecht af. Dan is het extra lekker om zo’n doelpunt te maken. Ik zag de keeper iets voor zijn doel staan, haalde uit en voelde direct: deze gaat erin.’’

Volgend seizoen keert hij terug bij IFC. Ondanks zijn korte verblijf, zal hij Kruisland niet snel vergeten. ,,Als ik het filmpje kijk dat door onze cameraman gemaakt is van de weg naar de eerste klasse, krijg ik nog steeds kippenvel.’’

Eindstand Zilveren Schoen-klassement 1. Yoeri Rombouts (Kruisland) 38 goals - 57 punten

2. Jasper Gunter (WHS) 45 goals - 45 punten

3. Ruben Maas (Cluzona) 23 goals - 34,5 punten

4. Roel Jongenelis (Achtmaal) 33 goals - 33 punten

5. Jordy Bollaart (Unitas’30) 21 goals - 31,5 punten

6. Joost Schalk (Beek Vooruit) 20 goals - 30 punten

Niek Akkermans (Bavel) 20 goals - 30 punten

8. Mike de Nijs (Halsteren zat.) 28 goals - 28 punten

Matthijs Nagtzaam (Gastel) 28 goals - 28 punten

10. Mustapha Houba (PCP) 27 goals - 27 punten

Ryan Snoeren (TSC) 18 goals - 27 punten

Achraf Chouiter (Unitas’30) 18 goals - 27 punten * zaterdag vierde en zondag vijfde klasse tellen niet mee

** doelpunten in de derde divisie, hoofdklasse en eerste klasse tellen 1,5 keer mee, daaronder is één doelpunt 1 punt