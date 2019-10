WVV'67 spoelt derbynederlaag weg met zege tegen buurman Vivoo, ODIO steviger aan kop

amateurvoetbal Overzicht | Mijnhijmer helpt Baronie aan punt tegen Halsteren, Victoria’03 doet MOC’17 pijn

22:49 De hoofdklassederby tussen Baronie en Halsteren is geëindigd in een gelijkspel. Dongen pakte een puntje. Victoria’03, vorig seizoen nog goed voor lijfsbehoud via de nacompetitie, staat na drie wedstrijden alleen aan kop in zondag 3A.