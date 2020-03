WVV'67 schiet met scherp in Huijbergen, Noordhoek doet opnieuw goede zaken

SVC - BSC 0-4 (0-3). 0-1 Maarten Constandse, 0-2 Davey Mathijssen, 0-3 Matteo Castro, 0-4 Rick Mannie.

Volgens BSC-trainer Rick Schimmel had zijn ploeg weinig moeite om SVC op de knieën te krijgen. ,,Het had eigenlijk wel 0-8 moeten worden”, aldus Schimmel. SVC-trainer Karel Daamen was teleurgesteld in zijn ploeg: ,,We kunnen afspreken wat we willen, maar als daar niks van terecht komt, houdt het op. Vooral tijdens de eerste twintig minuten ontbrak de bezieling bij mijn spelers.”

Noordhoek - Grenswachters 4-1 (2-1). 0-1 Ronald Clarijs, 1-1 Sven Reuvers, 2-1 Rein Dekkers, 3-1 Sven Reuvers, 4-1 Anton Kouters.

Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk hekelde het veld van Noordhoek. ,,Noordhoek kon beter met de omstandigheden omgaan.” Noordhoek-trainer Hans Korteweg beaamde dit.

RSV - Wernhout 1-2 (1-2). 1-0 Richard Schijven, 1-1 Maikel Zagers (pen.), 1-2 Marvin Antens.

Wernhout-trainer Van der Linden was tevreden. ,,Na een kwartier kwamen we beter in de wedstrijd en werkten we de achterstand weg. Na rust kon RSV geen potten meer breken’', aldus Van der Linden. RSV-trainer Marco Klijs baalde na afloop. ,,We verloren zeer onverdiend.”

Nieuw Borgvliet - NSV 6-2 (1-2). 0-1 Arno van Gastel, 1-1 Ahmed Mohammed, 1-2 Matthijs Broos, 2-2 Stephan Schoonen, 3-2 Marco de Vos, 4-2, 5-2 en 6-2 Michiel Wilting.

,,Nieuw Borgvliet won verdiend, maar de uitslag gaf een vertekend beeld. Onze eerste helft was goed. Na rust ging Nieuw Borgvliet drukken. Toen het 3-2 werd, gingen bij sommige spelers de kopjes hangen”, zag NSV-trainer Andy Wierikx. Joost Demmers, trainer van Nieuw Borgvliet vond de uitslag daarentegen niet geflatteerd: ,,Nadat wij 3-2 hadden gescoord, kon NSV het mentaal niet meer opbrengen.”

METO - ODIO 3-0 (2-0). 1-0 Jens Hermans, 2-0 Thomas Jansen (e.d.) , 3-0 Marijn van Kalmthout.

ODIO-trainer Peter van Oirschot vond dat zijn ploeg niet had hoeven verliezen: ,,We speelden voornamelijk op hun helft, maar drie counters deden ons de das om. We kregen een lesje in efficiëntie.” METO-trainer Ronald Broos sprak van een verdiende zege. ,,We gaven weinig weg en hadden eigenlijk voor rust meer moeten scoren gezien het aantal kansen.”

Vivoo - WVV'67 2-5 (0-3) 0-1 Robin Schipperijn, 0-2 Thimo Rottier, 0-3 Schipperijn, 0-4 Bjorn Verbrugge, 0-5 Max van Elzakker, 1-5 (pen.) en 2-5 (pen.) Bouke de Waal.

Alsof het een doordeweekse afwerkvorm was, zo gemakkelijk schoot WVV’67 de ballen er in de derby bij Vivoo in. De Woensdrechtse aanvoerder Robin Schipperijn, zelf goed voor twee bloedmooie treffers en een assist, was blij met de driepunter. ,,We maakten zowat elke kans af die we kregen.”

Schipperijn zelf opende het schuttersfestijn met een verwoestende schuiver van afstand, precies tussen alle Huijbergse benen door: 0-1. De slinger van ver buiten het zestienmetergebied van Thimo Rottier was zo mogelijk nog mooier, vanwege de fraaie boog in de kruising: 0-2. Met een diagonale pegel in de winkelhaak besliste Schipperijn het duel al voor de pauze: 0-3. De WVV-captain had genoten. ,,Je laadt je toch extra op voor een derby. Als de ballen er dan zo mooi in vliegen is toch net even wat leuker dan op een andere zondag.’'

De gele prent voor WVV'67'er Youri van der Meulen leek scheidsrechter Benacer met tegenzin te geven. Benacer begreep de actie van de speler niet en vulde het rapport hardop in. ,,Gewoon dom.’' De arbiter was ook niet te beroerd om een beslissing te herroepen en maakte daarbij het VAR-gebaar.

Volledig scherm WVV'67-aanvoerder Robin Schipperijn (rechts) scoorde tweemaal namens WVV'67. Vivoo-speler Tijmen van der Weide kijkt toe hoe Schipperijn uithaalt. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Na de pauze volgden nog twee mooie WVV-goals. Schipperijn legde een vrije trap precies op het bolletje van Bjorn Verbrugge: 0-4. Vervolgens stak Verbrugge netjes door op de meegekomen invaller Max van Elzakker: 0-5. Pas in de slotfase krabbelde Vivoo terug, via twee benutte strafschoppen van aanvoerder Bouke de Waal.

Voor De Waal was het een persoonlijke genoegdoening, na een eerdere misser vanaf elfmeter tegen DIOZ. ,,Dat wilde ik graag goed maken. Het was zeker voor rust niet derbywaardig wat we lieten zien. In zo’n wedstrijd moet je er vol inklappen en dat deden we niet.”