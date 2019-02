WVV'67 klopt buurman METO voor eerste keer ooit in eigen huis

Nadat Joey van Hooijdonk namens de bezoekers de aansluitingstreffer heeft gemaakt, nog voor rust, dringt de ploeg uit Hoogerheide in de tweede helft nog wel aan, maar weet het niet meer te scoren. Zelfs niet in de laatste minuut wanneer Joep van Kalmhout vanaf elf meter mag aanleggen. Brian Verbrugge is katachtig en pareert zijn inzet van de zoon van de voorzitter van METO.

Het blijft dus 2-1 in Woensdrecht waarmee WVV'67 geschiedenis schrijft. Nooit eerder won Woensdrecht namelijk thuis van Hoogerheide. Winnend coach Gerard Lazerom: “Over het resultaat ben ik natuurlijk tevreden, over het vertoonde spel duidelijk niet. Wel heb ik voldoende strijd gezien.” Teammanager Jeroen Swagemakers van METO: ,,We begonnen te slap. In de tweede hebben we de overhand gehad en hadden we kunnen en moeten scoren. Helaas.”