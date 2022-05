WVV ’67 en Achtmaal houden zicht op nacompetitie, kampioen Wernhout maakt er vijf

Zondag 4BDoor met 1-3 van METO te winnen, blijft WVV ’67 in de race om een nacompetitieplaats. Met alleen de wedstrijden tegen BSC en directe concurrent Achtmaal nog voor de boeg heeft de formatie van Gerard Lazarom alle troeven in eigen hand.

METO – WVV ’67 1-3 (0-1). 0-1 en 0-2 Matt Luijckx, 1-2 Jens Hermans, 1-3 Martijn de Nijs.

WVV-trainer Gerard Lazarom betitelde het duel als ‘een geweldige derby waar hij ontzettend van heeft genoten’. Lazarom: ,,In de eerste helft was de wedstrijd in balans. Na rust viel er echt van alles te beleven, maar uiteindelijk wonnen wij verdiend.’’

Volgens METO-trainer Ronald Broos dankt WVV de zege aan de fouten van zijn ploeg: ,,De eerste twee treffers kwamen uit spelhervattingen waarbij we teveel ruimte weggaven. Als je met 0-2 achter staat, wordt het lastig om nog terug te komen.’’

Rimboe – Vivoo 5-2 (1-2). 1-0 Joran van der Meide, 1-1 Jeroen van Gastel, 1-2 Dimitri Ceuppens, 2-2 Nassir El Bouhazzi, 3-2 Hakan Patan, 4-2 Omer Tekinbas, 5-2 Patan.

,,Met het oog op de nacompetitie wilde ik sommige spelers sparen en daarom startte ik met een andere opstelling. Vivoo had zelfs een kans uit te lopen naar 1-3. Ik wilde wel aan onze sportieve plicht voldoen. Daarom bracht ik in de 65e minuut vier nieuwe spelers in het veld en toen zijn we eroverheen gelopen’’, aldus Rimboe-trainer Yasin Cayir.

De analyse van Vivoo-trainer Andy Wierikx kwam overheen met die van zijn collega. Wierikx: ,,Tot de 65e minuut was het 1-2. Toen die wissels in het veld kwamen, hadden we niet veel meer te vertellen.’’

RSV – ODIO 1-2 (0-1). 0-1 Madelon Stoleriu, 1-1 Joeri Nooijens, 1-2 Stoleriu.

RSV-trainer Jaimy van Wortel reageerde teleurgesteld: ,,We hebben onterecht verloren. ODIO kreeg voor rust maar een kans en die ging erin. Dit maakte uiteindelijk het verschil. In de tweede helft waren wij beter.’’

ODIO-trainer Peter van Oirschot noemde het ‘een rommelige pot’. Van Oirschot: ,,RSV was de eerste twintig minuten na rust beter. Ze kwamen terecht langszij, maar daarna pakten wij de draad weer op.’’

Nieuw Borgvliet – NSV 2-0 (0-0). 1-0 Ricky Bergmans, 2-0 Michel Mertens.

Bij Nieuw Borgvliet nam assistent-trainer John Lazarom de honneurs waar. Lazarom: ,,Beide ploegen zitten aan het eind van hun latijn. Gezien de kansenverhouding hebben wij verdiend gewonnen.’’ Voor NSV ging het om behoud. De Nispenaren hadden nog een punt nodig, maar door de nederlaag van NVS is degradatie nu afgewend. ,,Nieuw Borgvliet heeft een goede ploeg. Toch kregen wij vanuit de omschakeling kansen’’, aldus NSV-trainer Hans Vos.

BSC – Wernhout 1-5 (1-2). 0-1 e.d. , 1-1 Bas Wouda (pen.), 1-2 Mathieu Rombouts, 1-3 Hein Roelands, 1-4 Rombouts, 1-5 Jurre Jochems.

BSC-trainer Bas Antens hekelde zijn ploeg: ,,Dit was een schandalig optreden, een totale off-day die vooral te wijten was aan enkele spelers die het team in de steek lieten. Maar alle lof voor Wernhout. Die jongens gingen er nog vol voor, terwijl ze de buit al binnen hebben.’’

Wernhout-trainer Joost Anthonissen noemde het ‘een aantrekkelijke pot voetbal’. Anthonissen: ,,Ik moet mijn spelers complimenten maken omdat ze er nog steeds vol tegenaan gaan, terwijl we de buit al binnen hebben. BSC deed in de eerste helft goed mee, maar na de 1-3 was het verzet gebroken en konden we verder uitlopen. We hebben uiteindelijk verdiend gewonnen.’’

Achtmaal – NVS 4-2 (1-1). 1-0 Roel Jongenelis, 1-1 en 1-2 Rik van Hoek, 2-2 Nick Dam, 3-2 Erik Bink, 4-2 Jongenelis.

Volgens Reinier de Jong, assistent-trainer van NVS, deed zijn ploeg voor rust niet voor Achtmaal onder. De Jong: ,,Bij 1-2 hadden we een penalty moeten krijgen, maar dat gebeurde niet. Dit was zuur. Hierna kwamen we teveel onder druk te staan en haalde Achtmaal de winst binnen.’’

Cees van Beers, trainer van Achtmaal, beaamde dat de overwinning moeizaam tot stand kwam. Van Beers: ,,Zwaarbevochten, maar dit is ook te verklaren. Ik heb te maken met zeven blessures en moet bovendien enkele jongens missen die vinden dat ze maar op vakantie kunnen gaan. Noodgedwongen moest ik twee spelers van onder zeventien opstellen. Door een gemakkelijk gegeven penalty komt NVS op 1-1 en door een fout van mijn keeper wordt het zelfs 1-2. Nadat we weer langszij waren gekomen, werden de spelers van NVS moe en konden ze het niet meer belopen.’’