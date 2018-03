WVV'67 doet belangrijke zaken, METO krijgt tik van Grenswachters

zondag 4C Right Oh sluipt naar de derde plaats

18:18 Dankzij een ruime 0-5-overwinning op OMC is Right Oh uit Geertruidenberg naar de derde plaats geklommen. Be Ready en DIA lieten tegen RFC en Irene'58 punten liggen. Hoge Vucht is na de 1-5- overwinning op VCW weer alleen lijstaanvoerder. WDS'19 keek met de rust tegen een 0-3-achterstand aan. Na afloop stond er een 4-3-overwinning op het scorebord.