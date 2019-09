Wouw massaal in de bus om Cluzona-trainer Van der Sloot te steunen: ‘Wij supporteren niet NAC, maar TOP’

Ruim zeventig fans reizen vrijdagavond vanuit Wouw naar het Frans Heesen Stadion voor het duel tussen TOP Oss en NAC. Niet om de streekgenoot een hart onder de riem te steken, maar des te meer om Marcel van der Sloot te supporteren. De oefenmeester van Cluzona maakt deel uit van de technische staf van de Ossenaren. ,,Toen we het programma zagen, wisten we: NAC!”

Jarenlang was Van der Sloot aanvoerder van TOP Oss. Na zijn carrière als betaalde voetballer bouwde de linkspoot echter af bij huidige tweedeklasser Cluzona. Daar volgde hij vorig jaar de afzwaaiende John Taks ook op als hoofdtrainer. Niet zonder succes, want zijn ploeg eindigde tweede in de competitie. Een sportieve mijlpaal voor de club.

Nu maakt de broeierige dorpsclub eenmaal per jaar van de gelegenheid gebruik om ‘hun’ hoofdtrainer ook bij zijn werkgever te supporteren. Onder meer dankzij initiatief van mede-organisator en vrijwilliger Hidde Poppelaars. ,,Sinds Marcel bij ons is gaan voetballen is het zo dat we één wedstrijd per jaar bezoeken. Toen we dit jaar het programma bekeken, was al snel duidelijk welke het deze keer zou worden: die tegen NAC, natuurlijk.”

Dubbeldekker

Volledig scherm De fans van Cluzona zijn inmiddels in de regio bekend om hun fanatisme. © Lorenzo de Bever De rit naar Oss, die oorspronkelijk nog werd georganiseerd als teamuitje, is tegenwoordig een steeds gewildere trip, merkt ook Poppelaars. ,,Eerst gingen we nog als ‘het ploegje van’. Maar met een groep van zeventig mensen is dat natuurlijk niet meer zo. Noem het meer ‘het clubje van’. Spelers, supporters en sponsoren: iedereen gaat mee. Vorig jaar gingen we nog met een volle bus, maar die was nu meteen vol. Toen hebben we maar besloten dit keer met een dubbeldekker te gaan.”

En ook Van der Sloot zelf is betrokken bij de volksverhuizing van Wouw naar Oss. ,,Marcel is het gezicht van onze club geworden. Het geeft wat extra als je trainer ook in het betaalde voetbal werkzaam is. Hij regelt dan ook de kaarten en ontvangst. Die is in de businesslounge van TOP. En achteraf is er een feest met een band, waar ook de spelers zich laten zien, voordat we rond middernacht koers terug naar huis inzetten.”

Regionale twist

Doordat ook NAC een uitverkocht uitvak aan supporters meeneemt naar het oosten van de provincie, zijn er enkele restricties aan de Wouwse feestavond verbonden. ,,Het is wat lastiger nu. We moeten later aankomen, zodat we niet verstrengeld raken tussen de supportersbussen van NAC. Maar goed, het is een prachtig affiche zo. Met een regionale twist.”

Desondanks is het duidelijk aan welke zijde Poppelaars en Cluzona staan. ,,Wij zijn daar niet om NAC te supporteren en gaan als fan van Marcel. Net als de afgelopen jaren zal hij door onze groep weer luid toegezongen worden. TOP is vrijdag onze favoriet, al zal het door de aanwezigheid van NAC misschien iets minder fanatiek dan normaal zijn.”