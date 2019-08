Wordt Hans Kraay jr. trainer van Robert Braber? ‘Als Kogelvangers mij wil, kom ik je ophalen’

Halster­naar Van de Kreeke gaat opnieuw de geschiede­nis­boe­ken in met doelpunt voor ASWH

12:35 Zijn naam stond al met gouden letters in de geschiedenisboeken van ASWH, maar zaterdag bereikte Sam van de Kreeke een nieuwe mijlpaal. De aanvaller uit Halsteren was de maker van de eerste goal ooit van zijn ploeg in de tweede divisie.