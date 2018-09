Wondergoal Beugelsdijk, een vliegende speler en veel penalty's

zondag 2E Cluzona pakt punt in Kruisland, Zundert 'not amused' met Uno Animo

30 september Zundert hield slechts een punt over aan het thuisduel met Uno Animo (1-1). Uno Animo maakte de 1-0 na een blessurebehandeling. In plaats van de bal keurig terug te geven, schoot Matthijs Knapen de bal in het Zundertse doel, tot grote woede van Zundert-trainer Ger Musters. Elders kwam Cluzona niet verder dan een 2-2-gelijkspel.