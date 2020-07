Woensdrechtse Voetbal Federatie trekt aan de bel: voor drie clubs dreigen urenlange busreizen naar Zeeuws-Vlaanderen

Eind mei heeft de KNVB intern onderzoek gedaan naar de indeling van vijf competities in de regio. Alle West-Brabantse en Zeeuws-Vlaamse clubs, spelend in de zaterdag vierde klasse, zondag vierde klassen en zondag vijfde klassen, is gevraagd een enquête in te vullen om inzicht te krijgen in de tevredenheid over de competitie-indeling zoals deze in het seizoen 2019/2020 is gespeeld.