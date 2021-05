Witte rook bij V.V. Molenschot, Marco Maas nieuwe hoofdtrainer

Maas is geen onbekende in het West-Brabantse amateurvoetbal. De trainer was eerder onder meer actief bij Gesta, VCW, DSE, Be Ready, TPO, Wernhout en Sprundel.

Molenschot is blij met de nieuwe aanstelling, zo laat de club in een persbericht aan BN DeStem weten. “In de gesprekken die gevoerd zijn met Marco hebben we elkaar goed gevonden. Marco was op zoek naar een leuke dorpsclub met ambitie en Molenschot ziet met de huidige spelersgroep voldoende potentie om mee te gaan in deze ambitie. Om vervolgens via de ingeslagen weg steeds een stap dichter bij promotie naar de vierde klasse te komen.”