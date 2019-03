Wirix-broers loyaal aan Baronie, Bredase hoofdklasser verwelkomt twee oude bekenden

Afgelopen zomer streken de Wirix-broers neer op de Blauwe Kei. Overgekomen van eersteklasser Rood-Wit voelden de ‘Wirixjes’ zich als vissen in het water in het smaragdgroen van de Baronnen. ,,We hebben het hier vanaf dag één uitstekend naar ons zin. En eigenlijk hebben we direct een basisplaats veroverd. Dat maakte de aanpassingen aan de club en het niveau eenvoudiger.”

Met het verlengen van het dienstverband als Baronnen willen de broers een signaal afgeven. ,,We willen onze loyaliteit tonen. Ondanks die financiële problemen heeft de club ons als spelersgroep uit de wind gehouden. Alle zaken omtrent trainingen en wedstrijden zijn goed geregeld geweest. We hebben een goed gevoel bij deze vereniging.”

Trainer Jurriaan van Poelje is blij met het nieuws. ,,Ook ons middenveld blijft zo intact. Dit was erg belangrijk nadat eerder al een groot deel van de selectie aan had gegeven te blijven. Veel blijft bij ons van hetzelfde, gelukkig.”

Oude bekenden

Vrijdag presenteerde de koploper van de hoofdklasse B ook een tweetal versterkingen. Twee oude bekenden keren terug bij Baronie. Noud Eggly (18) komt over van Jong NAC. Het talent begon zijn carrière bij Baronie, maar stapte in 2011 over naar de jeugdopleiding van de Bredase grote broer. Bart Diepstraten (19) keert ook terug bij de club waar hij begon met voetballen. De linksback, die ook vijf jaar voor NAC uitkwam, voetbalt en studeert momenteel voor één jaar in Amerika. ,,Het zijn wel jongens van buitenaf, maar wel met een Baronie-verleden, spelers die affiniteit hebben met de club. Dat vinden wij belangrijk. Dat is de manier waarop wij graag werken, zo is het ook met Jules Molenschot gegaan”, licht Van Poelje toe.