Winterstop komt te laat voor SCO, Oosterhout straft RFC af

zaterdag 4C Internos pakt eenvoudig periodeti­tel, Haagse Beem­den-der­by eindigt onbeslist

21:01 Zonder problemen heeft Internos de eerste periode binnen gehaald. DVO’60 werd in eigen huis eenvoudig aan de kant gezet: 0-4. Het opnieuw punten morsende VVC'68 werd op de ranglijst gepasseerd door Vrederust. De derby van de Haagse Beemden tussen The Gunners en Boeimeer kent geen winnaar. Nadat met name The Gunners 90 minuten strijd geleverd had stond er 1-1 op het scorebord.