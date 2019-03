Winnend ODIO komt laat op gang tegen Koewacht

Koewacht - ODIO 2-4 (1-1) 0-1 Coen Michielsen, 1-1 Ruud Martens, 2-1 Timo de Bruin, 2-2 Roy Carpentier, 2-3 Marijn Corré, 2-4 Luke de Dooij.

,,Dit was hard nodig. Gelukkig hebben we de punten nu mee naar huis genomen’', verklaart ODIO-trainer Peter van Oirschot. Hij vervolgt: ,,Toch was het niet echt goed wat wij tegen Koewacht lieten zien. We gingen aanvankelijk teveel mee in hun spel en kwamen met 2-1 achter. Na een uur scoorden we twee keer kort achter elkaar en dat was de ommekeer in de wedstrijd.’’