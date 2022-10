Winnend Kruisland domineert, Dosko maakt te veel fouten en verliest wederom

,,Na de rust zijn we wat slordiger en maken we verkeerde keuzes”, zag El Fahmi. Kruisland creëerde nog wel enkele kansen, maar kwam niet meer tot scoren. Goveia schoot op de paal en Ahmad Homse wist oog-in-oog met de keeper het net niet te vinden. ,,Maar de overwinning kwam nooit meer in gevaar. Nemelaer heeft eigenlijk geen kans gehad.”

Dosko maakte dezelfde fouten als een week eerder. ,,Het was inderdaad hetzelfde als vorige week”, gaf Dosko-coach John Karelse toe. ,,We misten drie basisspelers in de verdediging en we maakten teveel fouten.” Omdat het nog lang kan duren voordat de geblesseerde verdedigers terug op het veld zijn bij Dosko hoopt Karelse dat zijn spelers snel van hun fouten leren.

,,De eerste 20 minuten hebben we nog wel wat kansen gehad, en konden we op 0-1 komen”, zag Karelse. Het was echter Best Vooruit dat na een half uur op voorsprong kwam en de score daarna verder uitbouwde. ,,We speelden te snel de lange bal en kwamen over de grond niet aan voetballen toe. We liepen achter de tegenstander aan. We verliezen terecht”, verzuchtte Karelse.