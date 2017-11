Willemstad maakt zich op voor heuse broedertwist

De voorbije nacht is Pim Grootenboer (19) waarschijnlijk gaan slapen met zijn voetbalschoenen onder het kussen. Pim is als jongste van het stel al dagen bang voor een staaltje voetbalhumor van Mart (22) en Daan (24), zijn oudere broers die spelen bij Kogelvangers. Voor de Jonge Spartaan in huis is het dus oppassen geblazen. Want vanmiddag komt zijn ploeg op bezoek in Willemstad.

Het is een broedertwist die uitnodigt voor een goede kleedkamergrap, met het wegstoppen van voetbalschoenen op zaterdagochtend als meest onschuldige voorbeeld. Pim is vast van plan om zijn voetbaltas voor vertrek uitvoerig te controleren.

De stemming zit er goed in, aan tafel in huize Grootenboer. Sinds een jaar of vier wonen ze in Sommelsdijk, het schilderachtige plekje op Goeree-Overflakkee dat tegen Middelharnis aanleunt. Hun moeder, voormalig wethouder in de gemeente Moerdijk, werd burgemeester op het eiland. Een verhuizing vanuit Willemstad was verplicht. Voor de drie voetballende broers was het ook het moment om hun sportieve toekomst te heroverwegen.

Zelf bleef Daan trouw aan Kogelvangers, de club waar al zijn vrienden speelden. Hij had als enige van het trio op dat moment ook een rijbewijs, dat maakte ook verschil. De derde en misschien wel belangrijkste reden volgt in een bijzin. ,,En ik heb een vriendin in Willemstad."

Schisma

Mart en Pim oriënteerden zich in Middelharnis, een stadje dat twee clubs rijk is: Flakkee en De Jonge Spartaan. ,,Tussen beide verenigingen is stevige rivaliteit." De broers trainden bij beide clubs mee, om de sfeer te proeven en te voelen. Een schisma volgde: Mart had een klik met Flakkee en Pim, junior nog toen, koos voor De Jonge Spartaan. Drie seizoenen lang werd het lief en leed van drie verschillende verenigingen gedeeld. Gescheiden werelden waren het. ,,Niemand van ons heeft ooit in competitieverband tegen elkaar gespeeld."

Afgelopen zomer werd alles anders. Kogelvangers maakte werk van het aantrekken van Mart, de dynamische linkermiddenvelder van Flakkee. De club uit Willemstad was bezig met een dramatisch seizoen, wist degradatie op het nippertje af te wenden en zocht versterking. Trainer Erik van der Giesen en Daan Oudhof, bestuurslid en speler van het eerste elftal, namen het voortouw. Mart had wel interesse. ,,Ik had net mijn rijbewijs gehaald. Dat maakte de keuze gemakkelijker." Pim, geen rijbewijs, voelde zich nog steeds op zijn plek in Middelharnis. ,,En toen werd de nieuwe competitie-indeling bekend."

Agenda

Tot ieders verrassing werd De Jonge Spartaan ingedeeld in het district Zuid, met Kogelvangers voor Pim als meest uitdagende tegenstander. Lachend: ,,Natuurlijk heb ik meteen deze zaterdag met rood in de agenda omcirkeld." Mart en Daan deden hetzelfde. Voorbij de rivaliteit is er ook het familiegevoel, zegt Mart. ,,Het is natuurlijk iets speciaals om tegen elkaar te spelen. Het geeft die wedstrijd wel een extra lading."

Botsen op het veld

De kans is bovendien groot dat Mart en Pim vanmiddag in het veld op elkaar botsen. Van Kogelvangers is bekend dat ze bij voorkeur spelen met één diepe spits, en daaromheen diepgaande middenvelders. In huize Grootenboer wordt er niet geheimzinnig over gedaan, zegt Daan. ,,Iedereen die zijn huiswerk heeft gedaan, weet hoe wij spelen." Pim is als rechtsback gereed om zijn over de linkervleugel penetrerende broer op te vangen. ,,Maar misschien ga ik wel over hém heen en zorg ik er voor dat hij achter mij aan moet."

Troosten