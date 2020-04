Willemsen stopt als hoofdtrainer van DEVO

column Misschien dat de champagne­kur­ken alsnog knallen in de bestuurska­mers van Halsteren en RBC

18 april De kogel is door de kerk, het doek is gevallen, de zaak is afgeblazen, de prille verkering is uit. Na maanden van voelen, kneden en aftasten kunnen de plannen definitief in de papierversnipperaar: er komt géén fusie tussen de voetbalclubs RBC en Halsteren.