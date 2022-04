Wil Vervoort hoort nu zelf bij de ‘gevestigde orde’ van Waspik: ‘Wij waren best wel de brutale generatie’

De inmiddels 26-jarige Wil Vervoort is een van de vaste krachten in de ploeg van Emiel Heefer. Acht jaar geleden maakt hij bij de club de overstap van de jeugd naar het eerste. ,,Toen ik zelf met een aantal goede vrienden bij de selectie kwam namen wij niet zoveel aan van de gevestigde orde. We dachten het allemaal wel beter te weten. Als ik daarop terugkijk waren wij best wel een brutale generatie.”

Acht jaar later hoort Vervoort zelf bij die 'gevestigde orde’, maar hij merkt wel een groot verschil met de nieuwe generatie jeugdspelers. ,,De jongens die er nu bij zijn gekomen staan er heel erg voor open om te leren en om samen beter te worden. Dat is voor de spelers met wat meer ervaring toch wel heel prettig. Er is een hele leuke dynamiek in de groep ontstaan en ik kijk er echt naar uit om stappen met die jongens te gaan maken.”

Quote We doen er alles aan maar het lukt dan gewoon niet Wil Vervoort (26)

,,De eerste jaren speelde ik bij Waspik samen met veel jongens uit mijn vriendengroep. Daardoor heb ik nooit echt de ambitie gehad om ergens een stapje hoger te gaan spelen. Inmiddels zijn veel van die vrienden al gestopt of vertrokken, maar ik heb het nu goed naar mijn zin bij Waspik en ik hoef eigenlijk niet meer ergens anders heen.”

Machteloos

Waspik had vooraf als doel gesteld om in de top vier te eindigen maar dat lijkt steeds verder uit zicht te raken. De laatste vier wedstrijden werden verloren waardoor er een gat is gevallen naar de bovenste ploegen. ,,Het zag er een hele lange tijd goed uit voor ons. We speelden goed en haalden goede resultaten. De laatste weken valt het telkens de verkeerde kant op. We doen er alles aan maar het lukt dan gewoon niet. Dan voel je je soms wel eens machteloos. Het is zonde als je zo'n kansrijk seizoen in vier wedstrijden de nek omdraait. Met wat meer geloof in onze eigen ploeg hadden we misschien nog wel bovenin meegedaan.”

Quote Wij hebben niet veel meer te verliezen dus we kunnen vrij spelen Wil Vervoort (26)

Het seizoen is nog niet helemaal verloren en het geloof in eigen kunnen lijkt weer toe te nemen. Trainer Emiel Heefer sprak afgelopen weekend, na de verloren wedstrijd tegen koploper FC Engelen, van de beste wedstrijd van het seizoen. Hij vond Waspik dominant maar de ploeg wist geen resultaat te boeken.

Vertrouwen

Dit geeft volgens Vervoort wel vertrouwen richting de laatste periode. ,,De wedstrijd tegen FC Engelen was onze eerste wedstrijd in de periode dus we hebben een valse start, maar als je op zo’n manier speelt tegen de koploper put je daar heel veel vertrouwen uit. Wij hebben niet veel meer te verliezen dus we kunnen vrij spelen. Het gevoel heerst bij ons dat we van iedereen kunnen winnen, maar ook van iedereen kunnen verliezen. We willen met zijn allen nog vol voor die laatste periode gaan natuurlijk want het is de laatste kans op een prijs en een nacompetitieplek dit seizoen. Als we die willen winnen moeten we echt elke week scherp zijn.