Wierikx stopt na drie jaar bij NSV

Wierikx is bezig aan zijn derde seizoen in Nispen. Na twee zesde plaatsen in zondag 4B, is de ploeg nu bezig aan een moeizamer seizoen. NSV is de huidige hekkensluiter in de vierde klasse B. Maar dat heeft niets met het besluit om uit elkaar te gaan te maken. ,,Zoals vorig jaar bij contractverlenging besproken, zouden we na 3 jaar afscheid nemen”, luidt de verklaring in het persbericht.