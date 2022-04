WHS zegeviert, maar wel met de hakken over de sloot

Zaterdag 3BLang leek het paasweekeinde voor WHS desastreus te eindigen. Bij Klundert keek de lijstaanvoerder zowat tot in de slotfase tegen een 1-0 achterstand aan. Via goals van Arvin en Jeremy de Witte werd de zege toch over de streep getrokken: 1-2.

Coach Leon de Witte haalde na de benauwde ontsnapping opgelucht adem. ,,Dit resultaat moet onze achtervolgers toch een beetje demotiveren.’’ In het eerste kwartier zette Trevor Batenburg de thuisclub op voorsprong. In de eerste helft was van een krachtsverschil tussen beide ploegen niets te zien. WHS moest voortdurend op zijn tellen passen, bij diepe ballen op de snelle aanvallers van Klundert.

Een tweede verlies met Pasen zou voor WHS mogelijk tot een kettingreactie leiden, besefte ook De Witte. ,,Aan alles was te merken dat het onze vierde wedstrijd was in negen dagen. Iedereen had zware benen.’’ De Witte voerde in de rust wat omzettingen door, waarmee het spel van de bezoekers erop vooruit ging.

Na een individuele actie schoot Arvin de Witte in de 65e minuut in de verre hoek de 1-1 binnen. Jeremy de Witte werd matchwinnaar, met een vrije trap langs het muurtje: 1-2. Voor de verliezende coach Marco van Dijnsen waren de druiven zuur. ,,We waren gelijkwaardig en hebben goed vanuit de discipline gevoetbald. We kregen ook kansen op dat tweede doelpunt. We moeten koelbloediger worden.’’

Klundert-WHS 1-2 (1-0) 1-0 Trevor Batenburg, 1-1 Arvin de Witte, 1-2 Jeremy de Witte.