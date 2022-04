WHS wint Thoolse derby en ruikt titel

Halsteren maakte geen fout in de aanloop naar het alles beslissende duel met WHS volgende week en zette De Fendert met 3-1 aan de kant. Prinsenland won eenvoudig van Krabbendijke (3-0) en is nagenoeg zeker van nacompetitie. Onderin is het loeispannend. Seolto deed goede zaken met een late 1-0 zege op ZSC’62. Voor Tholense Boys worden de problemen met de week groter. Klundert zette de Tholenaren simpel aan de kant: 4-1. Kogelvangers stelde teleur door met 3-1 te verliezen bij Kapelle.

WHS-Noad’67 4-1 (3-0) 1-0 Jasper Gunter, 2-0 Jasper Gunter, 3-0 Arvin de Witte, 4-0 Jeremy de Witte (pen.), 4-1 Frank den Engelsman.

De rode lantaarndrager kwam brutaal uit de startblokken, maar liet bij alle offensieve dadendrang veel ruimte achter de laatste linie open. Jasper Gunter profiteerde al in het eerste kwartier: 1-0. Een slippertje achterin van Luuk Spijker bracht WHS in overtal, met Arvin de Witte die het balletje breed legde op Gunter: 2-0. Nog voor de pauze kopte Arvin de Witte uit een hoekschop de 3-0 binnen. Kort na de hervatting benutte Jeremy de Witte een penalty: 4-0. Verder dan de eretreffer van Frank den Engelsman kwamen de Fliplanders niet: 4-1. WHS-coach Leon de Witte gaat nog niet roepen dat de titel binnen is. ,,We hebben een kleine groep, met ook vandaag weer drie afwezigen vanwege blessures. Het is elke week puzzelen.’’

Halsteren-De Fendert 3-1 (1-1) 1-0 Mike de Nijs, 1-1 Serge Palings, 2-1 Mike de Nijs (pen.), 3-1 Wesley van Zon.

In de openingsfase stond Mike de Nijs op de goede plaats, na een matig verwerkte hoekschop. Uit de kluts werd het 1-0. De Fendert speelde een prima wedstrijd en deed volop mee. Halverwege de eerste helft bracht Serge Palings beide partijen op gelijke hoogte, uit een corner van Colin van der Wiel: 1-1. Pas ver in de tweede helft kwam Halsteren uit een betwiste strafschop opnieuw op voorsprong. De naar binnen snijdende Thom Luyks werd lichtjes aangetikt, op de rand van het zestienmetergebied. ,,Een Schwalbe’’ vond De Fendert-coach Ad Palings. ,,En zeker ook niet er binnen.’’ Mike de Nijs had geen boodschap aan alle protesten en schoot koeltjes binnen: 2-1. In het slotoffensief van de bezoekers waren Siem Rijnberg en Serge Palings dicht bij de gelijkmaker, voordat Wesley van Zon aan de overkant profiteerde van alle open ruimtes: 3-1. Ad Palings was trots op het verzet van zijn team. ,,Een groot compliment voor alle werklust.’’

Kapelle-Kogelvangers 3-1 (3-0) 1-0 Jeroen van Overloop, 2-0 Reinier Goedemondt, 3-0 Marco den Deurwaarder, 3-1 Daan Oudhof 3-1. Rood (2x geel) Jasper Vink en Cas de Waard (beiden Kapelle)

Op het verlies van Kogelvangers viel volgens assistent-coach René Opschoor weinig al te dingen. ,,Vrijwel om de tien minuten kregen we voor rust een doelpunt tegen.’’ Jeroen van Overloop opende de score, gevolgd door een van richting veranderde inzet van Reinier Goedemondt die plots doel trof: 2-0. Nog voor de pauze zorgde Marco den Deurwaarder voor de beslissende 3-0. Vrijwel vanuit de kleedkamer bracht Daan Oudhof uit een spelhervatting van Youri van Laarhoven de spanning terug: 3-1. Kogelvangers zocht in het tweede bedrijf met lange ballen voluit de aanval. Echte kansen leverde het offensief niet op. Opschoor vond dat de eerste helft beter had gemoeten. ,,We maakten teveel persoonlijke fouten.’’

Klundert-Tholense Boys 4-1 (2-0) 1-0 Bas Ketting, 2-0 Bas Ketting, 2-1 Melvin Lisseveld, 3-1 Ramon Frijters, 4-1Ramon Frijters.

Bij rust keek Tholense Boys al tegen een 2-0 achterstand aan, na doelpunten van de jonge Bas Ketting. Even gloorde er hoop na de aansluitingstreffer van Melvin Lisseveld: 2-1. Vrijwel vanaf de aftrap raakte Ketting daarna aan de overkant de paal. Tholense Boys bleef in leven en zag Matthijs van Stee een dot van een kans op de gelijkmaker om zeep helpen. De ruimtes werden groter, ideaal voor de pijlsnelle goaltjesdief Ramon Frijters en zijn aangever Grace Kitenge. Tholense Boys-coach coach Arie van der Zouwen noemde het 4-1 verlies pijnlijk. ,,Op het eerste gezicht ziet het er bij ons voetballend goed uit. Maar we zijn kwetsbaar, zo gauw we de bal kwijt zijn.’’ Na het verlies zitten de Tholenaren volop in de gevarenzone, beseft Van der Zouwen. ,,Het is nu alle hens aan dek.’’ Klundert-trainer Marco van Dijnsen zit beduidend beter in zijn vel. ,,Vier van de laatste vijf wedstrijden gewonnen. Er zit een goede spirit in de ploeg. We durven weer voorzichtig omhoog te kijken.’’

Seolto-ZSC’62 1-0 (0-0) 1-0 Sebastian Stoop.

De eerste helft was in het voordeel van Seolto, zonder dat er werd gescoord. Na wat omzettingen kreeg ZSC na rust een groter aandeel in de wedstrijd. Dani de Vlieger raakte voor de Zeeuwen de paal. Het duel leek af te stevenen op een 0-0 waar iedereen vrede mee zou hebben gehad, totdat in de extra tijd Sebastian Stoop achter keeper Robin Dekker een doorgekopte bal oppikte en op de valreep voor de 1-0 zorgde. Voor ZSC was het geheid buitenspel. Seolto-coach Frans Ceton keek er anders naar. ,,Overwinningen in blessuretijd, dat zijn de lekkerste.’’ Ceton vond dat zijn team de zege had afgedwongen. ,,Wij wilden vooruit voetballen en hebben ook aanvallend gewisseld. Mooi dat het op het eind wordt beloond.’’

Prinsenland-Krabbendijke 3-0 (2-0) 1-0 Falco Wessels, 2-0 Martijn Visser, 3-0 Rody van den Bergh..

Binnen tien minuten had de ploeg van Natalino Storelli de partij al beslist. Uit een hoekschop zorgde de vaak scorende rechtsback Falco Wessels voor de vroege 1-0. Na uitverdedigen in de as en balverlies profiteerde linkerspits Martijn Visser: 2-0. Een kwartier na rust maakte middenvelder Rody van den Bergh er 3-0 van. Storelli was vooral blij met de treffer van de altijd hard werkende Van den Bergh. ,,Zijn eerste doelpunt van het seizoen. Rody is een jongen die altijd alles geeft. Mooi dat hij zichzelf nu een keer beloond.’’ Krabbendijke kon er volgens Storelli niets tegenover zetten. ,,Ze zijn niet aan ons doel geweest.’’

Zwaluwe - Duiveland 2-0 (1-0). Maurice Spangers 1-0, Jesse Grote 2-0.

,,We maken de mogelijkheden niet af’’, vertelde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg. Na de 1-0 maakt Maurice Spangers in de tweede helft een mooie actie via rechts. Spangers legt de bal perfect klaar voor Jesse Grote die er 2-0 van maakt. ,,De zege had ruimer kunnen zijn, maar alles lijkt op zijn plaats te vallen. We hebben een gemiddelde van tweeënhalve punt over zes wedstrijden. De jongens verdienen een pluim”, aldus Beusenberg.