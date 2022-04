WHS wint matige derby en blijft ongenaakbaar koploper

Bij Noad’67 waren na het 1-2 verlies tegen ZSC’62 de rapen gaar en richtte de onvrede zich op de arbitrage, waarbij Fluplandse supporters na afloop tot in de catacomben doordrongen en in het gedrang rake klappen uitdeelden. Kogelvangers won ietwat geflatteerd van laagvlieger Krabbendijke: 4-0. Duiveland en De Fendert kwamen vanwege corona niet in actie.

WHS-Tholense Boys 2-0 (1-0) 1-0 Arvin de Witte, 2-0 (e.d.) Auke Bovenberg.

Het eerste kwartier was voor de thuisclub, een fase waarin de groenwitten ook op voorsprong kwamen. Tom de Ruijter stootte goed door over links en vond vanaf de achterlijn Arvin de Witte die na een scrimmage het laatste zetje gaf: 1-0. Onmiddellijk daarna schoot Jasper Gunter in vrije positie voorlangs. Gaandeweg de eerste helft kreeg Tholense Boys meer greep op het duel, met Youri Boudou die in het zicht van de rust bijna raak kopte.

Na hervatting stuitte Arvin de Witte bij een droomkans op de goed uitgekomen doelman David Niepce. Een kwartier voor het einde bezegelde een ongelukkig eigen doelpunt van Auke Bovenberg het lot van de Tholenaren: 2-0. Jeremy de Witte schoot daarna nog een strafschop op de voeten van Niepce. WHS-coach Leon de Witte was blij met de zege, na een zeer matige derby. ,,Lelijk winnen is ook winnen.’’

De verliezende coach Arie van der Zouwen was niet ontevreden met de tegenstand die zijn jonge ploeg had geboden. ,,Maar we kwamen eigenlijk nooit in de zone waar we hen pijn konden doen.’’

Halsteren-Seolto 3-0 (2-0) 1-0 Thom Luyks, 2-0 Mike de Nijs, 3-0 Mike de Nijs.

Halverwege de eerste helft opende Thom Luyks de score, met kort daarop Mike de Nijs die toesloeg uit een pass van Stijn Baarendse: 2-0. Seolto was niet van plan om zich zo maar gewonnen te geven en keerde na rust geladen terug op het veld. Doelman Jamie Lazaroms moest meteen vol aan de bak bij een gevaarlijke kopbal van de Zevenbergenaren. Het pleit was beslecht toen De Nijs voor de 3-0 zorgde, met opnieuw Baarendse als aangever. Halsteren-coach Remco van Haaren sprak van gemakkelijke zege. ,,Drie goals voor, nul tegen, niks weggeven, we hebben niets te klagen.’’

Kapelle-Prinsenland 2-2 (1-0) 1-0 Jake Eversdijk, 1-1 (e.d.) Gerben Nicolaas, 1-2 Derrik Vinjé, 2-2 Stijn Driessen.

Na een mooie actie van Reinier Goedemondt opende Jake Eversdijk nog in het eerste kwartier de score: 1-0. Prinsenland had veruit het meeste balbezit, zonder dat het de Kapelle-defensie echt voor grote problemen stelde. Een eigen doelpunt van Gerben Nicolaas bracht de bezoekers na een uur spelen langszij: 1-1. Kort daarop viel de bal achter de defensie en schoot Derrik Vinjé knap binnen: 1-2. Vervolgens miste de ploeg van Natalino Storelli goede kansen op de beslissende derde treffer.

Met enkele wissels kreeg Kapelle weer nieuwe impulsen en perste het er een slotoffensief uit. In de slotminuut kreeg Prinsenland het deksel op de neus en werd het afgerekend op het gebrek aan effectiviteit. Stijn Driessen zette zich achter de bal bij een vrije trap en vuurde raak: 2-2.

Kogelvangers-Krabbendijke 4-0 (1-0)1-0 Mo Chaali, 2-0 Jorn Moerland, 3-0 Tim van der Stel, 4-0 Daan Oudhof.

Kort voor de pauze opende Mo Chaali voor de thuisclub de score, na een afgeslagen aanval: 1-0. Chaali was bij Kogelvangers de man van de wedstrijd, met ook nog eens drie assists. ,,Daar kun je mee thuis komen’’, vond Kogelvangers-assistent René Opschoor. Chaali stelde Jorn Moerland in staat om de 2-0 te maken, juist nadat de Zeeuwen aan de overkant tevergeefs om een strafschop riepen. In de slotfase zorgden Tim van der Stel en Daan Oudhof op aangeven van Chaali voor de geflatteerde 4-0 eindstand. Kogelvangers legde er in twee opeenvolgende wedstrijden elf goals in, tot tevredenheid van Opschoor. ,,Het gaat lekker zo.’’

Noad’67-ZSC’62 1-2 (1-0) Armin Geense 1-0, Mark Provoost (pen.) 1-1, Berné Akkermans. Rood: Brent Filius (Noad’67)

Armin Geense zette de tegen degradatie strijdende thuisclub al vroeg op 1-0. De Fliplanders hielden die voorsprong zowat een uur vast. Plots ging de bal op de stip, na een met rood bestrafte overtreding van Brent Filius. De penalty had volgens Noad-coach René Scholts nooit mogen worden toegekend. ,,Een regelrechte schwalbe.’’ Mark Provoost hield geen rekening met de Fliplandse protesten en zorgde ijskoud voor de 1-1. Het werd nog erger toen Berné Akkermans in de slotfase uitbrak en de winnende treffer inschoot: 1-2. ,,Zuiver buitenspel’’, zei Scholts. ,,We zijn bestolen.’’