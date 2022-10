WHS weer met beide benen op de grond gezet door DBGC

Duelkracht

Vergouwen zag zijn team wegzakken. ,,Als het minder gaat, moet je altijd in je duelkracht blijven. Dat lukte ons vandaag niet. We wonnen te weinig duels en pakten ook geen tweede ballen. Het paste allemaal net niet.’’ Vergouwen kon in Oude-Tonge geen beroep doen op de afwezige Renaldo de Witte. In zijn plaats startte Rik de Wit. De niet fitte Quincy Hoek keerde na de pauze niet meer terug. De jonge Robin Goedegebuure deed het goed als invaller. Centrumverdediger Werner Marsman ging in het tweede bedrijf naast Gunter in de spits spelen, in een poging om het tij te keren. Na de 5-1 van Thijs Tromp was het pleit definitief beslist.