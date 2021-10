WHS speelt ‘als een kampioensploeg’, Tholense Boys, De Fendert en Halsteren gaan aan kop

De Fendert-ZSC 3-0 (0-0) 1-0 Deion Haesakkers, 2-0 Serge Palings, 3-0 Nick Krijnen.

Tot een kwartier voor het einde leek de partij te eindigen in 0-0. Met een wereldgoal in de verre hoek opende de jonge Deion Haesakkers de score: 1-0. Zijn coach Ad Palings was euforisch. ,,Met 150 kilometer per uur binnen.’’ Onmiddellijk daarna kreeg Serge Palings vrije doorgang: 2-0. Nick Krijnen zorgde voor de derde treffer. Palings was vooral tevreden over de tweede helft. ,,Na wat omzettingen kregen we meer ruimte om te voetballen. Ik ben ook blij met vier verschillende doelpuntenmakers.’’

Duiveland-Tholense Boys 0-6 (0-2) 0-1 Raymond ten Voorden, 0-2 Jannes Deurloo, 0-3 Koen Nieuwkoop, 0-4 Jannes Deurloo, 0-5 Sam Nieuwkoop, 0-6 Brandon van As.

Het was in Oosterland uitsluitend Tholense Boys dat de klok sloeg. Met een vroege treffer zette Raymond ten Voorden zijn team op het goede spoor. ,,We waren fitter en hadden meer kwaliteit’’, vond coach Arie van der Zouwen. Met blessures van Matthijs van Stee, Youri Boudou en Jarno de Witte zat Van der Zouwen met name slecht in zijn aanvallers. De bij een lager elftal opgeviste Jannes Deurloo pakte als rechtsbuiten twee goals mee.

Kapelle-Halsteren 0-3 (0-1) 0-1 Jess Ernest, 0-2 Roy van Gils, 0-3 Mike de Nijs.

Een veel sterker Halsteren had in Kapelle weinig te duchten. In de vierde minuut sloeg Jess Ernest toe (0-1), zodat de thuisclub als snel uit zijn schulp moest kruipen. Halsteren-coach ziet zijn ploeg stappen maken. ,,We hebben veel kansen gecreëerd en er nog te weinig mee gedaan. We speelden in hoog tempo, een beetje als vroeger. Zo heb ik het team dit seizoen nog niet gezien.’’

Klundert-Krabbendijke 2-1(0-1) 0-1 Jeroen Sent, 1-1 Ramon Frijters, 2-1 Jeffrey van Wingerden.

Kort na rust boog de thuisclub de achterstand om in een 2-1 voorsprong, met dank aan flaters in de Zeeuwse verdediging. Bij de treffer van Jeffrey van Wingerden zorgde de debuterende Sem Veenman voor de assist. Paal en lat stonden een hogere score voor Klundert in de weg. Coach Marco van Dijnsen was, na een zwakke eerste helft, blij met het herstel in het tweede bedrijf. ,,De tegenstander is niet meer over de middenlijn geweest.’’

Kogelvangers-Noad’67 3-1 (2-1) 1-0 Marc Gorter, 1-1 Justin Walpot, 2-1 Daan Oudhof, 3-1 Jelle Knook.

De openingstreffer kwam al na een paar minuten op het bord. Noad-trainer René Scholts baalde van de manier waarop de goal van Marc Gorter tot stand kwam. ,,Zo slecht beginnen kan niet. We gaven zoveel ruimte weg.’’ De Fliplanders kwamen langszij, met een als voorzet bedoelde bal van Justin Walpot die de doelman verraste: 1-1. Kort voor de pauze kopte Daan Oudhof bij de eerste paal raak uit een hoekschop: 2-1. Jelle Knook drukte het kwaliteitsverschil na rust verder uit in de score 3-1. Assistent René Opschoor was blij met de broodnodige driepunter. ,,Al was het een matige wedstrijd, ook van onze kant.’’

WHS-Prinsenland 8-2 (4-0) 1-0 Jasper Gunter, 2-0 Wout den Engelsman, 3-0 Arvin de Witte, 4-0 Werner Marsman, 5-0 Arvin de Witte, 6-0 Jasper Gunter 7-0 Werner Marsman, 7-1 Davey van Merriënboer 7-2, Derrik Vinje, 8-2 Tygo Loonstijn (e.d.).

Na ruim een kwartier stond WHS in de open wedstrijd al op een 2-0 voorsprong. Daarna werd Prinsenland volledig van de mat gespeeld. De ploeg van Leon de Witte kwam zelfverzekerd voor de dag en was veel agressiever in de duels. Voorin was bovendien elke kans raak. De Witte zag zijn ploeg alle registers opentrekken, met de acht goals eerlijk verdiend over beide helften. ,,We kregen alle ruimte om te voetballen.’’ Prinsenland-coach Natalino Storelli gaf WHS complimenten. ,,Zij speelden als een kampioensploeg en straalden uit dat ze wilden winnen. Wij misten die overtuigingskracht en waren ook lang niet zo effectief voor de goal.’’

Zwaluwe-Seolto 1-1 (1-0) 1-0 Maurice Sprangers, 1-1 Thomas van der Wal.

Tien minuten voor het einde zorgde Thomas van der Wal voor de verdiende gelijkmaker. De thuisclub had al vroeg in de partij de leiding genomen, met een indraaiende hoekschop van Maurice Sprangers. De wind speelde volgens Seolto-coach Frans Seton een belangrijke rol. ,,Wij hadden na rust het windvoordeel en hadden toen het potje er nog kunnen uitslepen. Maar al met al een terechte uitslag.’’

,,Na de vroege voorsprong hebben we kansen gehad om op 0-2 en 0-3 te komen, maar dat is niet gebeurd”, vertelde Zwaluwe-coach Herman Woudenberg. ,,Het werd een ‘werk-wedstrijd’, waarin veel strijd en beleving te zien was. De jongens hebben hard gewerkt, daar ben ik tevreden over. Maar als we onze kansen af zouden maken, konden we de overwinning vieren.”

Na rust was Seolto wat sterker. ,,Het is een fysieke ploeg, daar hadden we het moeilijk mee. Al met al was de 1-1 eindstand terecht”, concludeerde Woudenberg.