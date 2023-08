WHS schakelt na vervelend nieuws razendsnel en legt een interim-trainer vast

Het bestuur van WHS liet donderdag weten dat het deze week werd verrast door het per direct stoppen van De Frel en zijn assistent Verwest. Beide trainers gaven aan er tot hun eigen teleurstelling mee op te moeten houden, omdat hen om gezondheidsredenen was geadviseerd niet door te gaan. Net nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start was gegaan.

Voor WHS was het de tweede keer in korte tijd dat het op zoek moet naar een nieuwe trainer. In juni werd de club al verrast door het opstappen van Karl Vergouwen, onder wie de club zich had gehandhaafd in de tweede klasse. Toen werd met De Frel al snel een opvolger gevonden. Nu was er nog meer haast geboden bij het vinden van een nieuwe hoofdcoach. Op 2 september staat voor WHS het eerste duel in het toernooi om de districtsbeker op het programma. MOC'17 is dan de tegenstander.

De Thoolse tweedeklasser is nu in ieder geval verzekerd van een interim-trainer. Piet de Rijke gaat aan de slag op sportpark De Waaje. In het verleden was hij daar al actief als speler. Ook droeg hij het shirt van onder meer Germinal Ekeren in België. Daarna trainde hij onder meer Barendrecht, was hij hoofd jeugdopleiding bij JVOZ en verricht hij momenteel scoutingswerkzaamheden voor eredivisionist PSV. De komst van De Rijke biedt WHS meer tijd om een definitieve vervanger voor De Frel te zoeken.