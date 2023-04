WHS overleeft benauwde slotfase tegen hekkensluiter: ‘Soms zijn we het ineens helemaal kwijt’

Zaterdag 2G WHS laat zege in slotfase alsnog uit de handen glippen: ‘Twee dure punten verloren’

Tot tien minuten voor het einde leek WHS in Zoutelande op weg naar een belangrijke driepunter. Met twee late goals trok De Meeuwen de stand alsnog gelijk: 3-3. WHS-coach Karl Vergouwen besefte dat zijn ploeg dure punten in de strijd om behoud had laten glippen. ,,We hebben nog vijf finales te gaan.’’