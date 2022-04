WHS met hakken over de sloot in topper bij Prinsenland

ZATERDAGVOETBAL 3BDe topper tussen Prinsenland en WHS eindigde in een benauwde 1-2 zege voor de lijstaanvoerder. Jasper Gunter was andermaal beslissend met twee treffers, in een duel waarin de thuisclub zich benadeeld voelde door beslissingen van arbiter Jos van Belzen. Halsteren ziet het kampioenschap uit zicht raken na een 2-0 verlies bij ZSC’62. De Fendert drukte Noad’67 nog steviger op de laatste plaats, met een late 1-0 zege. Klundert won het cruciale duel tegen Duiveland: 3-2. Tholense Boys pakte in eigen huis een zwaar bevochten 2-0 zege op Kogelvangers. Seolto ging op de valreep onderuit tegen Zwaluwe: 0-1.

Prinsenland-WHS 1-2 (0-1) 0-1 Jasper Gunter, 0-2 Jasper Gunter, 1-2 Derrik Vinje.

WHS moest het in de topper in Dinteloord doen zonder sterkhouder Wout den Engelsman. De vormgever op het middenveld brak bij een arbeidsongeval een teen en staat naar verwachting vijf tot zes weken aan de kant. De koploper kwam er voor rust niet aan te pas en ontsnapte toen arbiter Jos van Belzen bij een overtreding niet naar de stip wees. Uit de daaropvolgende vrije trap scoorde Prinsenland alsnog, totdat Van Belzen het vlagsignaal vanwege buitenspel honoreerde. Prinsenland-coach Natalino Storelli spuwde na afloop vuur. ,,Die scheidsrechter moet de ballen hebben om een penalty te geven. Bij sleutelmomenten moet je attent zijn.’’ De Witte noemde de eerste helft van zijn ploeg slecht. ,,We waren aan het zoeken en slordig aan de bal.’’ Vijf minuten na rust sloeg Jasper Gunter onverwacht toe, na inleidend werk van Arvin de Witte en de opgerukte Rik de Wit: 0-1. Niet veel later legde Gunter na een weergaloze actie vanaf links de 0-2 binnen. Een kwartier voor het einde keerde de spanning terug, na de aansluitingstreffer van Derrik Vinje. In het slotoffensief kroop WHS nog twee keer door het oog van de naald. De Witte haalde na de benauwde ontsnapping opgelucht adem. ,,We bleven op het laatst veel te veel achterin hangen.’’ Storelli noemde de nederlaag onverdiend. ,,Lange tijd was er maar één ploeg die voetbalde en dat waren wij.’’

De Fendert-Noad’67 1-0 (0-0) 1-0 Kars van der Noord.

Een voor elke meter strijdend Noad’67 had in Fijnaart lang uitzicht op een punt. In de slotfase ging het alsnog mis, na een voorzet vanaf de zijkant. Kars van der Noord stond voor de met de nodige invallers aangetreden thuisclub op de goede plaats en kopte de 1-0 binnen. ,,Eén momentje gaat het verkeerd’’, baalde Noad-coach René Scholts. De Fliplanders kregen de beste mogelijkheden, ook voor rust al via Lars Stijn. In de slotfase was Stijn vanaf de zijkant ook nog een keer dicht bij de gelijkmaker. Scholts wil de handdoek nog niet gooien. ,,Maar het wordt natuurlijk wel hoog tijd dat we onszelf gaan belonen.’’

Klundert-Duiveland 3-2 (2-2) 0-1 Ronald Zwager, 1-1 Ramon Frijters, 1-2 (e.d.) Klundert (e.d.) 2-2 Rijk van de Reijt, 3-2 Kevin van Andel.

Klundert keek al in de zevende minuut tegen een 0-1 achterstand aan, na een treffer van routinier Ronald Zwager. Klundert-coach Marco van Dijnsen kon er naderhand om lachen. ,,Vorige week was het na drie minuten raak. We gaan vooruit.’’ De snelle Ramon Frijters bracht beide partijen op gelijke hoogte: 1-1. Een eigen doelpunt van Klundert zette de Zeeuwen weer op het paard: 1-2. Op slag van rust zorgde Rijk van de Reijt voor het sportieve hoogtepunt van de middag, door op aangeven van Jeffrey van Wingerden de 2-2 in te schieten. ,,Op de bank vonden we het vreemd en ver terugleggen, totdat de bal een stuitje kreeg en Rijk volleerde.’’ Rechtsback Kevin van Andel kroonde zich in het tweede bedrijf tot matchwinnaar: 3-2. Bijna sleepte Duiveland nog een punt uit het vuur. De inzet van Jordi Wesdorp werd door invaller-doelman Ben Pope met de punt van de grote teen gekeerd. Van Dijnsen vond dat zijn ploeg de overwinning ten volle had verdiend. ,,Na ons derde doelpunt kregen we zoveel kansen om de partij te beslissen.’’

Tholense Boys- Kogelvangers 2-0 (1-0) 1-0 Youri Boudou, 2-0 Jarno de Witte.

In het zicht van de rust sloeg Youri Boudou met een van richting veranderd schot toe: 1-0. ,,Uit het niets’’, vond Kogelvangers-assistent René Opschoor. ,,Wij waren de bovenliggende partij.’’ Ook na rust waren de bezoekers het meest aan de bal, zonder tot grote kansen te komen. Op aangeven van Boudou zorgde invaller Jarno de Witte op het eind voor de bevrijdende tweede treffer. Coach Arie van der Zouwen was ook blij dat Laurens Bovenberg en Brandon van As na lange blessures als invaller hun rentree maakten. De zege was volgens Van der Zouwen zwaar bevochten. ,,We hebben er echt voor moeten knokken.’’

ZSC’62-Halsteren 2-0 (1-0) 1-0 Michiel Schipper, 2-0 Nicky van der Velde.

Halverwege de eerste helft kopte Michiel Schipper op aangeven van Mike de Voogd de 1-0 binnen. Na die openingstreffer nam het onder leiding van de Halsterse coach Thomas Mangelaars staande ZSC gas terug en loerde het vooral op de counter. Zeker na rust vergat het dominerende Halsteren de partij om te buigen. Mike de Nijs, Tom de Bonte en Thom Luijks lieten dotten van kansen aan zich voorbij gaan. Bij een uitval toonde Nicky van der Velde zich aan de overkant op de rand van buitenspel wél effectief: 2-0. Halsteren-coach Remco van Haaren baalde., ,,Iedereen bij ons wachtte op het fluitsignaal.’’ Van Haaren vond zijn team ondermaats. ,,Aan de bal was het niet goed.’’ Ook alle transferperikelen lijken hun invloed te hebben. Mike de Nijs en Twan van Mechelen verkassen naar buurman VVC’68, Roy van Gils kiest voor Cluzona en Tom de Bonte stapt over naar RBC. Van Haaren is niet blij met de gang van zaken. ,,Al die randzaken beginnen vervelend te worden.’’

Seolto - Zwaluwe 0-1 (0-0). 0-1 Joey Konings.

,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd. Wij probeerden wat meer te voetballen, maar dat was lastig met de harde wind”, keek Zwaluwe-coach Jack Beusenberg terug. ,,Achterin stonden we goed en we konden de lange ballen van Seolto eenvoudig opvangen.” Zwaluwe kreeg een grote kans om op voorsprong te komen, maar Jesse Groote kreeg de bal net niet langs de doelman van Seolto. Tien minuten voor tijd beproefde Joey Konings zijn geluk door een afvallende bal snoeihard richting de kruising te schieten en hij trof doel. ,,Daarmee beloonde hij zichzelf want hij speelde een hele goede wedstrijd”, complimenteerde Beusenberg zijn middenvelder.