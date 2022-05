WHS heeft de titel bijna binnen na gewonnen topper, vermakelijke derby tussen Kogelvangers en Klundert

zaterdag 3b+3dIn een boeiende topper trok WHS in Halsteren met wat meeval de zege naar zich toe: 1-3. Twan van Mechelen miste in de slotfase bij een strafschop de droomkans op de gelijkmaker. Onderin deed Seolto goede zaken met een 1-3 zege bij Noad’67. Tholense Boys schoot niet veel op met het op zich verdienstelijke 1-1 gelijkspel tegen Prinsenland. Die eindstand stond ook in het duel tussen ZSC’62 en De Fendert op het bord. Kogelvangers en Klundert sloten een vermakelijke derby af met een 2-2 gelijkspel.

Halsteren-WHS 1-3 (1-2) 1-0 Wesley van Zon, 1-1 Werner Marsman, 1-2 Jasper Gunter, 1-3 Jasper Gunter.

Bij de eerste aanval schoot Wesley van Zon hoog in het dak van het doel raak: 1-0.WHS was niet onder de indruk van die vroege achterstand en verdediger Werner Marsman liep al snel de gelijkmaker binnen, na voorbereidend werk van Wout den Engelsman en uitblinker Arvin de Witte: 1-1. Halverwege de eerste helft zette Arvin de Witte met een weergaloze actie de vanaf de linkerkant vertrokken Jasper Gunter vrij voor het doel: 1-2.

In het zicht van de rust was Halsteren veruit de betere ploeg, met een viertal goede mogelijkheden op rij. In de tweede helft kwamen de bezoekers weer als betere ploeg uit de kleedkamer en werd vergeten om de trekker over te halen. Aan de overzijde was Mike de Nijs dicht bij de gelijkmaker. In de slotfase werd het een heuse thriller, met Tom de Bonte als extra spits en plots een gemakkelijk gegeven strafschop voor de thuisclub. Twan van Mechelen schoot de penalty hoog over de lat. Vervolgens maakte Jasper Gunter van de Brabantse ontreddering gebruik door de alles beslissende 1-3 in te schieten.

WHS-coach Leon de Witte was opgelucht, na de gemiste strafschop. ,,Het kampioenschap is binnen. Dit kan niet meer mis gaan.’’ De verliezende coach Remco van Haaren had de slotfase heel anders beleefd. ,,Die laatste tien minuten zeggen alles over ons seizoen. Ballen die er twee jaar geleden allemaal in gingen, doen dat nu niet. Het wordt nacompetitie voor ons.’’

Kogelvangers-Klundert 2-2 (0-1) 0-1 Bas Ketting, 1-1 Sven Moerland, 1-2 Ramon Frijters 1-2, Robert Braber 2-2.

Beide ploegen maakten er een attractief duel van, met veel kansen over en weer. Voor de derde week op rij sloeg de jonge Bas Ketting toe, na balverlies bij de thuisclub: 0-1. In de tweede helft schoot Sven Moerland een vrije trap in de kruising, op een moment dat Klundert-doelman Youri van Wingerden nog zijn muur aan het organiseren was: 1-1. In het laatste kwartier leek eerst Klundert op weg naar de winst, na een treffer van Ramon Frijters: 1-2. Even later kopte Robert Braber echter magistraal de 2-2 binnen, uit een voorzet van Mart Grootenboer. ,,Een wereldgoal’’, vond assistent-coach René Opschoor. ,,Hij komt als verdediger van veertig meter aansnellen en zet precies op zijn tijd die kop tegen de bal.’’ In de slotfase kregen beide teams nog goede kansen op de overwinning, maar gescoord werd er in de derby niet meer. Met de 2-2 kon iedereen leven, ook Klundert-coach Marco van Dijnsen. ,,Een terechte uitslag.’’

Noad’67-Seolto 1-3 (1-1) 1-0 Armin Geense, 1-1 Sebastian Stoop, 1-2 Yasin Abdulle, 1-3 Yasin Abdulle.

De voor zijn laatste kans strijdende thuisclub overblufte de tegenstander met een felle start. Armin Geense opende halverwege de eerste helft verdiend de score: 1-0. Seolto nam geleidelijk het heft in handen en kwam in het zicht van de rust op gelijke hoogte, met een schot van Sebastian Stoop dat doelman Pjotr Mosselman in de korte hoek verraste: 1-1. In de tweede helft kwam een aandringend Noad weer sterk uit de kleedkamer. De Zevenbergenaren bewaarden de rust en sloegen op de valreep twee keer toe, telkens via de snelle Yasin Abdulle. De winnende coach Frans Ceton gunde het de matchwinnaar. ,,Hij speelde eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar hij heeft altijd die snelheid en de individuele actie. Ik ben blij dat ik hem heb laten staan.’’ Noad-coach René Scholts vond dat zijn team meer had verdiend. ,,We hebben steeds vooruit druk gegeven. Aan een gelijkspel hadden we tenslotte niks.’’

Tholense Boys-Prinsenland 1-1 (0-0) 1-0 Matthijs van Stee, 1-1 Joey Loonsteijn.

Ver in blessuretijd zag Tholense Boys de winst tussen de vingers wegglippen. De formatie van Arie van der Zouwen speelde een puike partij en had het meest recht op de winst. Een kwartier voor het einde tikte Matthijs van Stee bij de eerste paal de 1-0 achter de Brabantse goalie. In de ruim bemeten extra tijd stond Joey Loonsteijn op de goede plaats, om de bal in een kluwen van spelers het laatste zetje te geven. Tergend langzaam rolde de 1-1 binnen: 1-1. Van der Zouwen was blij met de teamprestatie. ,,Prinsenland is niet aan voetballen toegekomen. Maar als je zo laat de winst kwijtraakt geeft dat natuurlijk een dubbel gevoel.’’

ZSC’62-De Fendert 1-1 (1-1) 0-1 (pen.) Serge Palings, 1-1 Robin Provoost. Rood (2x geel) Ian van Essen (ZSC)

Uit een strafschop zette Serge Palings na een kwartiertje De Fendert op voorsprong. De bezoekers riepen nog tevergeefs om een rode kaart voor de Zeeuwse doelman toen die buiten het zestienmetergebied de doorgebroken Niels de Ruiter tegen het gras werkte. De ploeg uit Scharendijke leek voor een onmogelijke missie te staan, na een rode kaart (2x geel) voor back Ian van Essen. In het resterende uur was het echter ZSC dat de betere kansen kreeg. Op slag van rust maakte Robin Provoost op aangeven van Berné Akkermans de 1-1. Het lukte volgens De Fendert-coach Ad Palings niet om de numerieke meerderheid uit te buiten. ,,Daarvoor had ZSC teveel gif. Al te veel risico’s wilden we ook niet nemen. Als je tegen hen ruimte achter je verdediging weggeeft, ben je gezien.’’

Krabbendijke - Zwaluwe 2-2 (2-0). 1-0 Bas van Dijk, 2-0 Jeroen Sent, 2-1 Maurice Sprangers, 2-2 Thijs ‘t Hooft.

Zwaluwe kwam halverwege de eerste helft op achterstand en na na een half uur spelen werd het op een ongelukkige manier 2-0 voor Krabbendijke. ,,De eerste helft speelden we in een te laag tempo”, vertelde Zwaluwe-coach Jack Beusenberg na afloop. ,,De tweede helft ging het tempo omhoog en waren we feller in de duels.” Dat zorgde ervoor dat Zwaluwe de achterstand die voor rust opgelopen was goed gemaakt kon worden. ,,En we hebben genoeg kansen gehad om nog een derde goal te maken, maar een halve wedstrijd goed voetballen is niet genoeg.”

3D: ONI boekt eenvoudige zege na 0-2 achterstand

ONI kende een slecht kwartier en kwam zo voor rust op een 0-2 achterstand. Die achterstand werd door een goede tweede helft rechtgezet. ONI liep uit naar een 5-2 overwinning.

ONI - Merlijn 5-2 (0-2). 0-1 en 0-2 Merlijn, 1-2 en 2-2 Tom Kolkert, 3-2 Daan Poelmans, 4-2 en 5-2 Jelle Horsten.



,,Soms heb je een mindere fase in een wedstrijd, dan hoop je geen tegendoelpunten te krijgen”, vertelde ONI-coach Mark Kroese. Dat kreeg zijn ploeg wel in de mindere fase die ONI tussen de 30e en 45e minuut kende. Merlijn kwam op 0-2. ,,Maar na rust hebben we het heel goed gedaan, we spelen dat kwartier zo weg en dan blijft er een goed gevoel hangen na een ruime overwinning”, aldus een tevreden Kroese.

De komende drie weken speelt ONI tegen de nummers 1,2 en 3 op de ranglijst. ,,Dat is leuk. Het is een zwaar programma, maar we hoeven ons geen zorgen te maken en niet naar beneden te kijken.” ONI kan zelf geen rol meer van betekenis spelen in de top van de ranglijst. ,,We hebben te veel gelijk gespeeld om een grotere rol van betekenis te spelen.”