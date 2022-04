WHS en De Fendert winnen eenvoudig, SCO pakt periodetitel

Dinsdagavond werden er twee inhaalwedstrijden gespeeld in zaterdag 3B. WHS en De Fendert wonnen eenvoudig. In zaterdag 4D werd de tweede helft van de wedstrijd RFC - SCO gespeeld. Deze wedstrijd was op 26 maart in de rust gestaakt, omdat de scheidsrechter onwel was geworden. Het stond op dat moment 0-0. Er werd enkel een tweede helft gespeeld, maar daar zat alles in. SCO won met 1-2 en pakte zo de periodetitel.

Zaterdag derde klasse B

WHS - ZSC’62 4-0 (2-0). 1-0 Jasper Gunter, 2-0 en 3-0 Arvin de Witte, 4-0 Jeremy de Witte (pen.).

WHS kende een makkelijke avond tegen ZSC’62. ,,Het was een eenzijdige wedstrijd. We hebben geen kans weggegeven en de hele wedstrijd gedomineerd”, vertelde WHS-coach Leon de Witte na de eenvoudige zege van zijn team. ,,Ik heb rustig achterover kunnen leunen, dat is ook wel eens lekker”, lachte hij.

Duiveland - De Fendert 0-6 (0-3). 0-1 Kenzo Laros, 0-2 Collin van der Wiel, 0-3 Niels de Ruiter, 0-4 Kars van de Noort, 0-5 en 0-6 Serge Palings.

,,Een eenvoudige wedstrijd. Duiveland miste veel spelers”, vertelde De Fendert-coach Ad Palings. Bij rust had De Fendert al een 0-3 voorsprong te pakken, maar toen was het nog niet helemaal gespeeld. ,,Maar tien minuten na de rust maakt een speler van Duiveland een doelpunt met de hand. Hij kreeg zijn tweede gele kaart en toen was het wel gespeeld”, vertelde Palings. De Fendert liep uit naar een 0-6 zege.

Zaterdag vierde klasse D

RFC - SCO 1-2 (0-0). 1-0 Ron van der Wulp, 1-1 Tim Ardon, 1-2 Abdelaziz Negro.

,,We hadden niets aan een gelijkspel, dus we hebben vol op de aanval gespeeld”, vertelde SCO-trainer Stephan Baghus na afloop. SCO moest winnen om de tweede periodetitel te pakken. RFC kwam na zo’n tien minuten spelen in de tweede helft op voorsprong. Ron van der Wulp kopte een vrije trap van Timo Kerstens binnen. ,,En toen dacht ik eigenlijk dat het niet meer zou lukken om de winst te pakken”, gaf Baghus na afloop toe.

,,Daarna krijgen we nog verschillende kansen op de 2-0, maar die maken we niet”, baalde RFC-coach Paul van der Donk.

SCO kwam een kwartier voor tijd op gelijke hoogte via Tim Ardon en Abdelaziz Negro schoot een paar minuten later prachtig de 1-2 binnen. De linksbuiten pikte een prachtige steekbal op, kapte naar binnen en schoot raak in de verre kruising. ,,En daarna heeft RFC weinig kansen gehad”, vond Baghus. ,,Daar zijn we sinds de winterstop flink in gegroeid, we krijgen weinig doelpunten tegen.” RFC-coach Van der Donk had een andere kijk op het spel: ,,We hebben nog een aantal kansen gekregen, maar die maakten we niet af. De gelukkigste heeft vandaag gewonnen.”

De manier waarop maakte voor SCO uiteindelijk niets uit, de opluchting was groot toen de scheidsrechter affloot en de periodetitel werd gevierd.