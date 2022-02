WHS en achtervolgers Prinsenland en Halsteren pakken volle buit, kaartenfestival bij Kogelvangers

zaterdag 3BLijstaanvoerder WHS maakte geen fout tegen Klundert en kon een 4-0 zege bijschrijven. Ook de naaste achtervolgers Prinsenland en Halsteren pakten de volle buit. De formatie van Natalino Storelli wees Tholense Boys terug: 3-0. Halsteren won met de hakken over de sloot bij De Fendert: 2-3. Rodelantaarndrager Noad’67 moest zijn meerdere erkennen in Zwaluwe: 0-2. Seolto verloor ongelukkig van Kapelle: 0-1.

De Fendert-Halsteren 2-3 (1-1) 0-1 Nick Machielsen, 1-1 Nick Krijnen, 1-2 Mike de Nijs, 1-3 Twan van Mechelen, 2-3 Serge Palings.

Halsteren-coach Remco van Haaren was blij met de driepunter. ,,We waren even zoekende, totdat we erachter kwamen dat het vandaag om duelkracht en strijd ging.’’ Nick Machielse opende de score met een fraai afstandsschot, een treffer die nog voor de pauze door Nick Krijnen werd geneutraliseerd. Het duurde lang voordat Mike de Nijs en Twan van Mechelen de bezoekers met prima doelpunten weer op voorsprong zetten. In de slotfase keerde de spanning terug, na een rake vrije trap van Serge Palings: 2-3. Van Haaren noemde de zege verdiend. ,,We gaven geen kansen weg, maar vergaten ons eerder te belonen.’’

Noad’67-Zwaluwe 0-2 (0-1) 0-1 Gijs van der Made, 0-2 Jesse Groote.

Uit het niets namen de bezoekers kort voor rust, via Gijs van der Made, de leiding: 0-1. Onmiddellijk na de hervatting schoot Jesse Groote van afstand de 0-2 achter de zwak reagerende doelman Pjotr Mosselman. Noad’67 was daarna niet meer bij machte om de zaak recht te trekken, hoewel Koen van Dijke nog oog in oog met de Brabantse goalie verscheen. Noad-coach René Scholts sprak van duur puntenverlies. ,,Door corona en de vele quarantaines zijn we onvoldoende getraind. We staan er gewoon niet.’’

Prinsenland-Tholense Boys (2-0) 1-0 Sam Nieuwkoop (e.d.), 2-0 Falko Wessels, 3-0 Martijn Visser.

Een indraaiende hoekschop van Prinsenland kwam ongelukkig op de knie van Sam Nieuwkoop en zette de Tholenaren al voor de pauze op een 1-0 achterstand. Kort na rust rondde Falko Wessels een mooie combinatie met Mujib Yaquibi af: 2-0. Martijn Visser legde de 3-0 eindstand vast. Prinsenland-coach Natalino Storelli vond de score nog te mager. ,,Zeker voor rust waren we te lief en wilden we steeds te mooi scoren.’’ Arie van der Zouwen, de verantwoordelijke man op de bank bij Tholense Boys, had meer van de partij verwacht. ,,We hebben niet gebracht waartoe we in staat zijn. Als de mouwen opgestroopt moeten worden, brengen we te weinig.’’

Seolto-Kapelle (0-1) 0-1 Reinier Goedemondt.

Op slag van rust koos Reinier Goedemondt voor het schot en verraste doelman Ruud Hendrikx die op de voorzet rekende: 0-1. Na de pauze drong Seolto met de wind in de rug sterk aan, maar verder dan een afgekeurde treffer van Emre Bardakci kwamen de Zevenbergenaren niet. Coach Frans Ceton vond dat zijn team te weinig had gekregen. ,,We hadden tenminste een gelijkspel verdiend. Maar dan moet je die ene goal wél maken.’’

WHS-Klundert 4-0 (3-0) 1-0 Tom de Ruijter, 2-0 Jasper Gunter, 3-0 Jeremy de Witte 3-0, 4-0 Jasper Gunter.

Met een mooi stiftje over de te ver voor zijn goal staande doelman opende Tom de Ruijter al na vijf minuten de score. Kort daarop was topschutter Jasper Gunter succesvol: 2-0. In het zicht van de rust ging de bal op de stip en benutte Jeremy de Witte de toegekende strafschop: 3-0. WHS-coach Leon de Witte was blij met die veilige marge. ,,Dan ga je lekker de rust in.’’ Kort na de hervatting tekende Jasper Gunter voor de 4-0, zijn vijftiende competitietreffer alweer. Verder dan een kopbal op de paal kwam Klundert niet. Op de bank was Leon de Witte nooit ongerust. ,,Het was een kwestie van uitvoetballen.’’

ZSC’62-Kogelvangers 1-0 (1-0) 1-0 Berné Akkermans 1-0. Rood: Nicky van der Velde (ZSC), rood (2x geel) Ralph van Gent (ZSC), rood Danny Erkelens (ZSC), rood (2x geel) Sven Moerland (Kogelvangers).

Doelman Leon Leijten sleepte zijn ploeg met goede reddingen door een lastige openingsfase. De geroutineerde goalie moest zich echter gewonnen geven bij een inzet met de linker van Berné Akkermans. In het zicht van de rust moest de thuisclub met tien man verder. Kogelvangers was volgens assistent-coach René Opschoor niet bij machte om het numerieke voordeel uit te buiten. ,,We hadden veel balbezit, maar creëerden weinig.’’ In de slotfase werd het een kaartenfestival, waarbij de bezoekers zelfs met elf tegen acht niet het gaatje wisten te vinden. Op het eind werd ook Kogelvangers-aanvoerder Sven Moerland met zijn tweede gele kaart voortijdig richting douches gestuurd.