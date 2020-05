West-Brabantse vijfdeklassers krijgen goed nieuws: Achtmaal, Gloria UC, Rimboe en NVS promoveren

Zowel NVS uit Nieuw-Vossemeer als Rimboe, de club uit Wouwse Plantage, verruilen zondag 5A voor een plaats in de vierde klasse. NVS en Rimboe waren nummers één en twee van het afgelopen seizoen. ,,Ik weet niet eens precies wanneer de laatste keer was dat de club op dat niveau uit kwam”, reageerde Rimboe-trainer Yasin Cayir verheugd op het nieuws van de KNVB. ,,Wel weet ik dat het destijds beperkt bleef tot één seizoen, dat willen we nu langer volhouden.”

Onbesliste strijd

De ploeg van Cayir was uitgekeken op de vijfde klasse, zo zegt hij. ,,Dit voelt als een bevrijding. We moesten het afgelopen seizoen vaak helemaal naar Zeeuws-Vlaanderen, waar je dan ook nog weinig tegenstand krijgt. Zonder arrogant te willen zijn, wij waren de ploeg met de meeste kwaliteiten.” De coach hoopt op een plaats in zondag 4B, wat ook logisch zou zijn gezien de locatie van de club. ,,Dat worden een paar fijne streekderby’s. En het zou mooi zijn als NVS ook in die competitie terecht komt, dan kunnen we de onbesliste concurrentiestrijd van afgelopen seizoen hervatten.”

Ook in Nieuw-Vossemeer ging de vlag dus uit. ,,De groepsapp ging vanochtend al aardig los”, vertelde Rik van Hoek. ,,We zaten al een paar jaar dicht tegen een promotie aan. De captain van NVS weet precies hoelang het geleden is dat zijn club in de vierde klasse speelde. ,,Seizoen 93-94. Onze grensrechter zat in dat team. ‘Het wordt wel weer eens tijd!’, zei hij vaak. We zouden in een illuster rijtje terecht komen, verzekerde hij ons.” Ook NVS zou graag in zondag 4B terecht komen. ,,Dat hebben we ook bij ons promotieverzoek vermeld.”

Achtmaal

Achtmaal is de derde West-Brabantse ploeg die het verlossende telefoontje van de KNVB kreeg. De groenhemden waren oppermachtig in de vijfde klasse B van het zondagvoetbal. In 16 wedstrijden kwam de ploeg van trainer Cees van Beers als tot 81 goals. Voorzitter Koert Hereijgers is blij dat zijn club na één seizoen op het laagste niveau weer terugkeert naar de vierde klasse. ,,Dat was een mooie start van de dag, dat we dit nieuws kregen. We lagen op titelkoers, hadden de ambitie ook om na de degradatie van vorig jaar weer terug te keren in de vierde klasse. Het doel is dus bereikt en het gevoel is goed bij de spelers en binnen de club, maar het is wel een beetje dubbel. Het liefst word je natuurlijk kampioen en vier je het feestje wat daarbij hoort. Dat feestje zal nu waarschijnlijk na de zomer plaatsvinden.”

Het promotienieuws betekent meteen ook dat - mocht Achtmaal in zondag 4B terecht komen - de derby met buurman Wernhout terug is. ,,Ik kreeg al een berichtje van de voorzitter van Wernhout. Mooi dat de derby terug is, en fijn dat wij terug zijn op het niveau waar we naar mijn mening ook horen.”

Gloria UC

In dezelfde competitie als waar Achtmaal afgelopen seizoen fier aan kop ging, gaat ook nummer drie Gloria UC uit Baarle-Nassau naar de vierde klasse. De blauwhemden dienden een promotieverzoek in bij de KNVB en hadden een puntengemiddelde dat goed genoeg is voor een promotie. Nummer twee uit de competitie The White Boys kan komend seizoen geen selectie-elftal op de been brengen en zal dus ook niet voor promotie zijn gegaan.