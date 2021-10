West-Brabantse eersteklassers zitten in de wachtkamer: ‘De KNVB roept de problemen hiermee over zich af’

Aan het begin van dit seizoen deed de KNVB alle amateurclubs een voorstel: in de zomer is het mogelijk om horizontaal over te stappen van zondag naar zaterdag. Dat wil zeggen: de club hoeft niet in de zaterdag vierde klasse te starten, maar behoudt zijn niveau. Liefst 53 clubs gaan gebruikmaken van die regeling, liet de KNVB deze week weten. Dertig van die clubs komen uit district West II, acht spelen in de klasse zondag 1B van Rood-Wit, Dosko en Unitas’30. Die drie West-Brabantse clubs zijn ingedeeld in district West II in plaats van Zuid I, net als derdeklassers Gastel en Virtus (zondag 3B).