West-Brabantse eersteklassers komen om verschillende redenen niet in actie

Opluchting in Dongen na ombuigen achter­stand tegen Blauw Geel'38

10 oktober In de zoektocht naar de tweede overwinning van het seizoen, is Dongen uitgekomen bij Blauw Geel’38. In eigen huis keek Dongen lang tegen een 0-1 achterstand aan, maar door doelpunten van Theo Martens en Mauritsio Helstone kwam er tóch schot in die zaak.