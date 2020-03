West-Brabantse amateurvoetballers in de VS: ‘Het wordt lastig als het inreisverbod lang blijft’

Niet alleen in Nederland ligt het voetbal stil door het coronavirus; in de Verenigde Staten zijn de competities ook afgelast. In gesprek met vier West-Brabantse sporters die het afgelopen seizoen overzees voetbalden.

Maarten Brands (20) uit Bavel. Studeert aan Union University (Jackson, Tennessee).

,,Hier valt het nog wel mee qua coronagekte, er zijn nog geen besmettingen gemeld. De trainer heeft gezegd dat we vanaf 1 april weer gaan trainen. Maar dat lijkt me niet. Ik heb met mijn ouders overlegd: ik blijf voorlopig hier. Het is hier veiliger dan in Nederland. Maar als de campus sluit, vlieg ik naar huis. Sinds gisteren zit ik voor mijn Spring Break-vakantie in Florida. ‘Zolang je maar niet uitgaat’, zeiden mijn ouders. We vermijden druktes, maar laten de vakantie gewoon doorgaan.”

Mike Giannotta (20) uit Nieuw-Vossemeer. Studeert aan Olivet Nazarene University (Bourbonnais, Illinois).

,,Natuurlijk zag ik de afgelopen dagen de berichtgeving over corona in de VS. Op maandagochtend kreeg ik om 11.00 uur het bericht van mijn school dat ik mocht vertrekken. Vier uur later zat ik in het vliegtuig, ik was bang dat de grenzen zouden sluiten dus wilde geen risico nemen. Vanaf volgende week kan ik mijn lessen online volgen. Ik ben blij dat ik thuis ben, bij mijn familie. Natuurlijk wordt het even afwachten of ik in de zomer weer terug naar de VS kan vliegen.”

Sophie Fijneman (19) uit Breda. Studeert aan Louisiana Tech University (Ruston, Louisiana).

,,Het voelt een beetje raar hier op campus. De gebouwen zijn nog open. Maar heel veel studenten zijn al naar huis. We krijgen elke dag een update van onze schoolpresident. Ik twijfel nog of ik naar Nederland vlieg. Dat is een lastige keuze: als het inreisverbod lang blijft, kan ik straks mijn volgende schooljaar niet beginnen. In augustus start de voorbereiding, dus dan moet ik terug zijn. Maar het zou ook kunnen dat de campus binnenkort sluit; dan kan ik hier niet meer blijven. Ik ben dus nog aan het nadenken wat ik ga doen.”

Lucas Jacobs (20) uit Breda. Studeert aan Baker University (Baldwin City, Kansas).

,,Ik zit nu voor Spring Break in Florida. Ze beginnen hier maatregelen te nemen tegen het coronavirus. Elke dag lijkt het rustiger te worden. Ik ben van plan eerder terug te vliegen naar Nederland. In deze tijd ben ik toch liever thuis bij familie. Na Spring Break begint mijn school met online lessen. Het zou heel goed kunnen dat ze daarmee doorgaan tot het einde van het semester.”