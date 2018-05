West-Brabant is zondag mogelijk vijf kampioenen rijker

Bij Moerse Boys hopen de fans al anderhalve week op een kampioenschap. Vorige week donderdag gaf de ploeg van Jurgen Arnouts het weg door gelijk te spelen tegen Uno Animo. Zondag verloor De Moer van Kruisland. Maar aankomende zondag lijkt het dan toch te gaan gebeuren.

Officieus is de ploeg al kampioen: Madese Boys kan met drie wedstrijden nog te spelen wellicht langszij komen, maar het doelsaldo van de ploeg uit Made is aanzienlijk slechter. Een puntje is voldoende als Moerse Boys zondag een herkansing krijgt tegen Uno Animo, maar ditmaal in Loon op Zand. Of zoals fanaccount Vak Q Live het noemt: de kampioenwedstrijd 3.0.

Volledig scherm De stand in zondag 2E © VoetbalZuid

Hoeven

In 3A kan zondag ook de beslissing vallen. Hoeven gaat op bezoek bij Victoria'03, naast een buurman ook een concurrent. Bij winst is de titel binnen, de eerste in 25 jaar. Er is een heuse fietscombi vanuit Hoeven naar Oudenbosch georganiseerd.

De eerste confrontatie eindigde in 3-1 voor Hoeven. De laatste nederlaag van de ploeg van Eric Koenraads dateert van 28 januari, toen Hontenisse te sterk was. Hoeven verloor pas twee keer dit seizoen en bleek vooral in onderlinge confrontaties met de concurrenten de sterkste ploeg. Roosendaal en Philippine werden twee keer verslagen, thuis won Hoeven ook van Victoria'03 en Gastel, alleen uit bij Gastel bleef het 0-0.

Volledig scherm Zondag 3A © VoetbalZuid

JEKA

JEKA kan zondag zorgen voor de terugkeer in de tweede klasse. De ploeg is net als Hoeven haast onverslaanbaar. Pas twee keer verloren de Bredanaars. DESK is de grootste concurrent in 3B, TSC, Bavel en Oosterhout zijn alleen theoretisch nog gevaarlijk.

Wint JEKA zondag thuis van RWB en verliest DESK van GSBW, dan kan de champagne ontkurkt worden voor het team van Bas Liebregts.

Volledig scherm zondag 3B © VoetbalZuid

Irene'58

Ook in 4C kan het zondag prijs zijn. Irene'58 streed heel het seizoen met Hoge Vucht om de kop, maar na de onderlinge confrontatie op 22 april (0-3 voor Irene'58), sloeg de ploeg uit Den Hout een gat. Momenteel staat de ploeg van Tijs van Bragt zes punten los, met nog drie wedstrijden te gaan.

Rekenwerk leert dat bij winst zondag (thuis tegen Right-Oh) Irene'58 sowieso officieus kampioen is. Verspeelt Hoge Vucht (dat de derby tegen Boeimeer speelt) punten, dan is het officieel zover en komt Irene'58 volgend seizoen voor het eerst in de historie in de derde klasse.

Volledig scherm Zondag 4C © VoetbalZuid

RSV

Keert RSV één jaar na de degradatie terug in de vierde klasse? Het zou zomaar kunnen. De ploeg uit Rucphen kan zelfs ongeslagen kampioen worden. Van de 23 wedstrijden tot dusver won RSV er zestien, zeven eindigden in een gelijkspel.

Afgelopen donderdag pakte het team van Marco Klijs de tweede periode in zondag 5B. Het is slechts het voorgerecht voor de Rucphense formatie. Bij winst tegen Neerlandia'31 en puntverlies van HSC'28 tegen Molenschot is de ploeg kampioen. Winnen beide ploegen, dan heeft RSV de week erna nog één puntje nodig.