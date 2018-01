Wesley van Zundert: met RBC op zoek naar de weg uit het doolhof

Vol verwachtingen en bravoure begon het Roosendaalse RBC in september als promovendus aan het seizoen. De derde klasse moest veroverd worden. Wesley van Zundert (24) kwam over van Dosko en was een van de aanwinsten die kleur moest geven aan het ambitieuze project. Na een half seizoen vindt hij zijn club terug op een plaats die recht geeft op nacompetitie, maar dan voor degradatie. ,,Het is geen goed seizoen."

Van Zundert is op het eerste oog een extravagante verschijning. Zijn lichaam is een schilderij, zijn huid is ingekleurd tot een prachtig kunstwerk. Van Zundert heeft de uiterlijke kenmerken van Prison Break-personage Michael Scofield. Of van een hedendaagse Premier League-voetballer. Kijkend naar de uitstraling van de sympathieke middenvelder zou je tijdens het knipperen van de ogen jezelf even in de hoogtijdagen van de Roosendaalse club kunnen wanen. Even terug in het tijdperk van Tim Smolders, Sammy Youssouf en Jorge Acuña.

Weemoed

De eredivisie, waarin Ajax op een gelijkspel werd gehouden op bezoek in de ArenA. De eredivisie, waarin Feyenoord in een wervelwind over de knie werd gelegd in een uitzinnig Vast & Goed Stadion. Het zijn tijden waar de RBC-supporters slechts nog met weemoed op terug kunnen kijken. Zeker nu de oranjehemden langzaam wegzakken in een degradatiemoeras, ondanks de torenhoge ambities. ,,Onze doelstelling, en daar stond ik ook echt met volle overtuiging achter, was spelen voor de titel."

Zodra Van Zundert spreekt, verschijnt achter de imposante verschijning een nuchtere, sympathieke Brabander. Gekleurd door een mooie Brabantse tongval, die klinkt als een vloeiend muziekstuk. Het frustreert hem, de tegenvallende seizoenshelft van de Roosendaalse Boys Combinatie. ,,Dankzij de slechte seizoensstart kregen we een tik. Die zijn we eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Ik kan mijn vinger niet op de oorzaak leggen, dat is frustrerend." Het moet voor de strijdlustige Van Zundert gevoeld hebben als een bodemloze gifbeker, die helemaal leeggedronken moest worden. ,,We waren op zoek naar een flow, maar we konden hem niet vinden."

Doolhof

Waar een gevangen Michael Scofield in Prison Break dankzij zijn tatoeages de route naar vrijheid op zijn lichaam terug kon vinden, moet de weg naar de bevrijding voor Van Zundert als een donker doolhof zonder uitgang hebben gevoeld. ,,Het was elke week nét niet. Mentaal waren we niet sterk genoeg, dat bleek. We voetbalden vrij aardig, maar zodra we die tegenslag kregen, gingen de koppies hangen."

Desondanks moet de laatste wedstrijd voor de winterstop de Roosendaalse burger moed gegeven hebben. Er werd huis gehouden toen het Zeeuwse Hontenisse op bezoek kwam. Na negentig minuten stond er 8-2 op het scorebord, waardoor RBC met opgeheven hoofd de winterpauze in kon gaan. Met de prestigieuze stadsderby tegen Roosendaal op het programma, kan de teneur in twee wedstrijden volledig omslaan.

Volledig scherm Wesley van Zundert als speler van Dosko in actie tegen zijn huidige club. © Gerard van Offeren Voor Van Zundert is het een ontmoeting met een speciale tint. Roosendaal is immers de ploeg waar hij zijn debuut in het seniorenvoetbal maakte. ,,Ik heb daar jarenlang heel veel plezier gehad. Ook spelen er nog steeds veel vrienden en oud-teamgenoten van me, van wie ik met enkele nog warm en regelmatig contact onderhoud." In Peter Sweres treft Van Zundert bovendien de trainer die hem bij Dosko onder zijn hoede nam. ,,Peter is een goede trainer. Buiten dat is het vooral een topgozer. Hij voelt goed aan wanneer het tijd is voor een dolletje, of wanneer de riemen strakker aangetrokken moeten worden."

De ommekeer

Ondanks de warme gevoelens die de tegenstander van zondag bij hem oproept, is Van Zundert duidelijk. ,,Deze wedstrijd leeft, ik heb het deze week aan het team gemerkt. We zijn er klaar voor. Ik ga daar echt niet verliezen." Het is tijd voor de definitieve ommekeer, tijd voor de bevrijding.

