Wernhout stevent af op kampioenschap, concurrent Rimboe verspeelt weer dure punten

Vivoo – BSC 0-2 (0-1). 0-1 Nicky Vromans (pen.), 0-2 Skender Memisi.

,, Als we een keer van BSC hadden kunnen winnen, was het wel deze keer’’, reageerde Vivoo-trainer Andy Wierikx. ,,Wij misten voor rust een penalty. BSC scoorde wel uit een strafschop en dan is het tegen de verhouding 0-1. In de tweede helft kregen we twee rode kaarten, de eerste voor Bas van der Heijden, de tweede voor Dimitri Ceuppens. Die eerste was het breekpunt’’, aldus Wierikx.

BSC-trainer Bas Antens: ,,Wij misten zes basisspelers. Ik heb twee jongens van vijftien jaar laten debuteren. Het was geen mooie wedstrijd, maar de punten tellen.’’

Grenswachters – Nieuw Borgvliet 1-1 (1-0). 1-0 Patrick van Veen, 1-1 Michiel Wilting.

,,De eerste helft was voor ons, maar we verzuimden om de score uit te bouwen. Na rust waren we het kwijt en kwam Nieuw Borgvliet verdiend langszij’’, analyseerde Richard van Hooydonk, trainer van Grenswachters.

Voor Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt voelde het gelijkspel als verlies. Van Schilt: ,,Na rust waren we zoveel beter en zat er veel meer in dan die ene treffer.’’

Rimboe – NSV 0-0.

,,We hebben revanche genomen op de 2-6 nederlaag in de thuiswedstrijd. Er is zelfs een zuiver doelpunt afgekeurd op aangeven van de Rimboe-vlagger. We speelden in tactisch opzicht een goede wedstrijd’’, aldus NSV-trainer Hans Vos.

Yasin Cayir, trainer/coach van Rimboe, berustte in het puntverlies: ,,Het was een lelijke wedstrijd, maar ik heb genoten van de vechtlust van mijn spelers. Dit voelt goed met het oog op de nacompetitie.’’

WVV ’67 – ODIO 3-2 (2-0). 1-0 Matt Luijkx, 2-0 Sander de Nijs, 3-0 Thimo Rottier, 3-1 en 3-2 Raf Melsen,

WVV-trainer Gerard Lazarom dacht dat na het doelpunt van Rottier de buit binnen was. Lazarom: ,,ODIO ging hierna hoge druk zetten en we kregen het erg moeilijk. Het is wel de eerste thuiszege van WVV op ODIO en daar gingen de jongens voor.’’

Volgens ODIO-trainer Peter van Oirschot had zijn ploeg de nederlaag aan zichzelf te wijten: ,,De juiste instelling ontbrak en we begonnen te slap aan de wedstrijd. Na rust was de beleving er wel, maar toen was het onheil al geschied.’’

RSV – Wernhout 2-3 (1-2). 0-1 Jurre Jochems, 1-1 Richard Schijven, 1-2 Thijs Damen, 2-2 Schijven, 2-3 Hein Roelands.

Volgens de analyse van RSV-trainer Jaimy van Wortel had zijn ploeg zich goed geweerd tegen de koploper. Van Wortel: ,,Voor rust was Wernhout beter, maar op basis van de tweede helft verdienden we wel een puntje.’’

Achtmaal – METO 3-5 (2-3). 1-0 Roel Jongenelis, 2-0 Jacky Mertens, 2-1, 2-2 en 2-3 Daan Maasdijk, 2-4 en 2-5 Geert Verstraten, 3-5 Axel de Bakker.

,,Mijn team heeft een topprestatie geleverd’’, verklaarde METO-trainer Ronald Broos. ,,In het begin hadden we problemen achterin omdat ik daar andere spelers moest opstellen. Vandaar die 2-0 achterstand. Maar eigenlijk hebben we de hele wedstrijd gedomineerd.’’

,,Na de 2-0 gaf ik het sein om door te drukken, maar dat gebeurde niet. We haalden zelf het tempo uit de wedstrijd. We verloren verdiend van een veel feller METO’’, verklaarde Achtmaal-trainer Cees van Beer

,,RSV heeft een goede ploeg met een positieve spelopvatting. We begonnen goed, maar na rust kwamen we toch een paar keer goed weg’’, aldus Anthonissen.