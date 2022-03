Wernhout profiteert van miskleun Rimboe

zondag 4BNa de euforie van afgelopen donderdag, toen Rimboe door een 6-0 zege op ODIO winnaar werd van de eerste periodetitel, volgde drie dagen later de teleurstelling. De formatie van Yasin Cayir verloor met 1-2 van Grenswachters en moet nu in de strijd om het kampioenschap Wernhout, dat met 2-0 won van WVV ’67, voor zich dulden.

RSV – NSV 1-1 (0-0) – 0-1 Martin Kuijer, 1-1 Yoeri Nooijens.

,,We hebben vandaag twee punten verloren’’, concludeert RSV-trainer Jaimy van Wortel. ,,Wij waren voor rust heer en meester, maar maakten de kansen niet af. In de tweede helft hadden we het even moeilijk, maar na het doelpunt van NSV pakten we de draad weer op en waren we het dichtst bij de winst.’’ Volgens NSV-trainer Hans Vos verdiende de wedstrijd geen winnaar. Vos: ,,We hebben er hard voor geknokt, maar meer zat er niet in. Met dit resultaat schieten we allebei niks op.’’

ODIO – NVS 6-0 (2-0) – 1-0 Bradley Smeekens, 2-0 Marijn Corré, 3-0 en 4-0 Luke de Dooij, 5-0 Corré, 6-0 Farzad Yacoobi.

,,We hebben de 6-0 nederlaag van donderdag weer weggepoetst’’, aldus ODIO-trainer Peter van Oirschot. ,,Ondanks de afwezigheid van drie geblesseerden domineerden we toch de hele wedstrijd. Het is een dik verdiende zege.’’

Rimboe – Grenswachters 1-2 (1-2) – 0-1 Mathijs Brok, 0-2 Jelle Hesbeens, 1-2 Omer Tekinbas.

,,We maakten het onszelf door persoonlijke fouten onnodig lastig. Na tien minuten was het al 0-2. Bij een voorsprong voetballen we fantastisch, maar met een achterstand kunnen we niet omgaan’’, analyseert Rimboe-trainer Yasin Cayir. Zijn collega Richard van Hooydonk van Grenswachters vindt dat Rimboe zich aan het spel van Grenswachters heeft aangepast: ,,Wij speelden ons eigen spel. Het zijn welkome punten. Door de voor ons gunstige uitslagen van de concurrenten kunnen we weer naar boven kijken.’’

METO – Nieuw Borgvliet 1-2 (0-1) – 0-1 en 0-2 Ahmed Mohamed, 1-2 Finnian van Dijk (e.d.).

Volgens METO-trainer Ronald Broos heeft de gelukkigste gewonnen. Broos ,,We hadden pech. Voor rust misten we een penalty en daarna kregen we op ongelukkige wijze twee doelpunten tegen.’’ Erwin van Schilt, trainer van Nieuw Borgvliet, spreekt van een verdiende zege voor zijn ploeg. Van Schilt: ,,De eerste helft was de wedstrijd in balans. Na rust waren we beter en kregen we de beste kansen.’’

BSC – Achtmaal 4-0 (3-0) – 1-0 Steven van Ginderen, 2-0 en 3-0 Levi Schotel, 4-0 Max Marijnissen.

BSC-trainer Bas Antens is in zijn nopjes met deze klinkende zege: ,,Het was weer als vanouds. Wij waren honderd procent beter. Achtmaal zakte in en maakte geen moment aanspraak op meer.’’

Wernhout – WVV ’67 2-0 (1-0) – 1-0 Maikel Zagers, 2-0 Thijs van de Buijs.

Volgens Wernhout-trainer Joost Anthonissen kwam de zege niet eenvoudig tot stand: ,,WVV ’67 is een lastig te bespelen tegenstander. De eerste helft was er evenwicht. Na rust hebben we niks gecreëerd, maar ook niks meer weggegeven. We scoorden op gunstige momenten en dat gaf de doorslag.’’ WVV-trainer Gerard Lazarom spreekt van een gelijkopgaand duel. Toch vindt hij de zege van Wernhout verdiend. Lazarom: ,,Wernhout creëerde kansen en wij niet. Het is alleen jammer dat na een half uur ons een zuivere pingel werd onthouden. ‘’