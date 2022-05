Wernhout draagt titel op aan overleden trainer Rudo Gommers: ‘Kampioen met jou in het hart’

Joost Anthonissen werd na het verlies van Gommers naar voren geschoven als nieuwe trainer. Hij is enorm trots op zijn ploeg en ook trots dat hij de taken van Gommers destijds mocht overnemen. ,,Het is een voorrecht dat ik eerst met Rudo heb mogen werken als assistent-trainer en het is echt een hele grote eer dat ik daarna de stijgende lijn die hij had ingezet door heb mogen trekken. Na wat de jongens hebben meegemaakt vind ik het zo ontzettend knap dat ze dit hebben kunnen leveren in het afgelopen seizoen.”