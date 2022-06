Wereldgoal Remco Sluijk bezorgt DIA de winst

nacompetitie derde/vierde klasseMet de rust was wel duidelijk: wie het eerst zou scoren, was zo goed als zeker de winnaar. Maar niemand had kunnen bedenken wat Remco Sluijk in de 53ste minuut in gedachten had. De 1-0 was een uppercut en de 2-0 in de 75ste minuut van dezelfde Sluijk was de knock-out voor Blauw Wit’81.

,,Ik werd ter hoogte van de middenlijn aan de zijlijn aangespeeld en wilde langs mijn tegenstander heen draaien. Dit lukte en omdat ik sneller was dan kon ik doorlopen naar de goal van Blauw Wit’81. Ik zag de vrije hoek en schoot de bal beheerst binnen. Bij de 2-0 werd ik goed aangespeeld door Delvano van Bussel en ik kon voorlangs mijn tegenstander kruisen. Ik zag ondertussen wat de keeper ging doen, waardoor ik hem vrij gemakkelijk kon passeren”, analyseerde Sluijk zijn twee doelpunten.

Toch had alles anders uit kunnen vallen als Winston van Dijk in de 47ste minuut de trekker voor Blauw Wit'81 resoluut had overgehaald. DIA kreeg de bal in deze fase maar niet weg en keeper Jari van Aard had al een redding verricht, maar was op de inzet van Van Dijk geslagen. Max Weterings van de thuisploeg lag al op de grond, maar keerde liggend op de doellijn wel de inzet van Van Dijk, terug in de handen van Van Aard, waardoor een achterstand bespaard bleef.

In de eerste helft waren er enkele kansjes voor beide teams, maar zij blonken vooral uit in het nemen van geen risico's. Scheidsrechter Mark van den Brink uit Breda voelde de wedstrijd goed aan en liet doorspelen, daar waar mogelijk was. Toch was het Blauw Wit’81 dat in de beginfase iets meer aandrong. In de twaalfde minuut schreeuwde DIA om een strafschop. Sluijk was door Rob Claasen net in de zestien aangetikt. Van den Brink wilde van geen overtreding weten en liet doorspelen. In de 24ste minuut had Sluijk de score kunnen openen, maar toen stuitte hij op keeper Brian Mateijsen van de gasten. Blauw Wit’81 had in deze fase wel een optisch overwicht, maar verder dan enkele hoekschoppen kwamen de blauwhemden niet.

Hoofdwond

Tien minuten voor tijd, toen Sluijk zijn tegenstander allang pijn had gedaan, viel hij met een hoofdwond uit; in een kopduel met Bart van Beek kwamen beide spelers hard met de hoofden tegen elkaar. Maar Blauw Wit’81 had niet meer de kracht en intelligentie om het DIA nog echt moeilijk te maken. Toch had het in de slotminuten nog zomaar kunnen gebeuren dat de gasten langszij zouden komen. Invaller Nick Jansen had de aansluiting kunnen bewerkstellen, maar keeper van Aard stond op zijn post. In de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd mikte Jorn Brocks iets te hoog om Van Aard en DIA echt te verrassen.

,,De grote winst van vanmiddag is dat we hebben laten zien wat we kunnen als team. We wisten dat we veel ruimte achter hun verdediging zouden krijgen. We hebben nagenoeg geen kansen weggegeven. Ja, één kort na rust. Daar kwamen we goed weg. Verder hebben wij goed gecontroleerd gespeeld. Dit was over de gehele wedstrijd een verdiende overwinning voor ons. Donderdagavond wacht Westdorpe in Zeeuws-Vlaanderen op ons”, zei DIA-trainer Erik van Rooij.