Welke amateurclub heeft het mooiste voetbaltenue van West-Brabant?

Elke zomer levert het weer felle discussies op bij voetbalclubs wereldwijd: de bekendmaking van de uit- en thuisshirts voor het komende seizoen. In een poging zo veel mogelijk miljoenen binnen te halen bij de kassa’s van de (online) fanshops wordt het voor grote clubs ieder jaar belangrijker om een flitsend nieuw tenue te presenteren, dat elke fan in de kast wil hebben hangen. Maar in tijden van social media kan het ook erg effectief zijn om het volledig over een andere boeg te gooien. Bedale AFC, een club die uitkomt in de North Riding Football League (het elfde niveau in de Engelse voetbalpyramide), haalde vorige week wereldwijd het nieuws na de presentatie van de wurst kit in history.