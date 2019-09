Welberg-vrouwen staan niet langer op hoekje natuurgras

Wat ooit de eeuwige rivaal was, is nu de veilige thuishaven voor Maikel Ubbink

18 september Het voelde toch een beetje raar, de eerste keer een rood-zwart shirt over zijn hoofd trekken. Juist in het tenue van de voormalige rivaal kreeg Maikel Ubbink (29) het plezier in het spelletje terug. Alliance geeft de oud-topschutter van BSC alle ruimte om lekker te voetballen.